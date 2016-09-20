查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 荆楚 ·中国电信构筑打击防范通讯信息诈骗铜墙铁壁 ·广告 ·大冶法院试水网上司法拍卖 ·图文：十堰 火箭高炮增雨抗重旱 ·图文：咸宁 车载“高炮筒”喷雾除尘 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 中国电信构筑打击防范通讯信息诈 · 广告 · 大冶法院试水网上司法拍卖 · 图文：十堰 火箭高炮增雨抗重旱 · 图文：咸宁 车载“高炮筒”喷雾 · 广告 13 荆楚 2016.9.20 星期二 通过“互联网+执行”方式 一套房屋多卖了80万元 大冶法院试水网上司法拍卖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈杏兰 通讯员胡晓斌 汤自勤）昨日，记者从大冶市法院了解到，该院通过“互联网+执行”方式，利用淘宝网拍卖平台，成功将一套异地执行房屋以580万元的价格拍卖，不仅房屋本身溢价80万元，而且节约佣金21万余元。

据大冶市法院执行法官介绍，今年7月，该院在执行大冶市一家小额贷款公司与被执行人何某借款合同纠纷一案中，发现何某在武汉市江岸区拥有一套房屋。根据法院传统办法，房屋拍卖一般委托拍卖公司进行，但因此次拍卖标的物远在省城，标的额较大，拍卖过程会较长，拍卖佣金也将是一笔不小的数字。该院司法技术科承办后，决定采用网络司法拍卖，争取实现拍卖时间最快、标的物价值最大化。

通过实地查看、拍照，准确掌握标的物情况后，法院工作人员在淘宝网司法拍卖平台上创建了该案拍卖项目，发布拍卖公告，根据拍卖机构的评估，起拍价定为500万元。信息发布后，法院工作人员先后接到电话、网络咨询300多人次，最终有8人参加竞拍，围观网民则达8000余人。拍卖当天8名竞拍人先后经过68轮激烈竞价，当张某出价到580余万元后，5分钟内再无加价，网络系统自动确认张某竞得该处房产。拍卖款随后全部缴至大冶市法院标的款账户。

据介绍，此次被执行房屋通过网络拍卖方式，成功溢价80余万元，节约佣金21万余元，历时19天，与传统委托拍卖耗时150天相比节省时间131天。执行案件双方当事人及竞得人张某均表示满意。

记者了解到，目前该房屋拍卖后各项手续陆续办理完毕，目前只等着过户给买主了。

该院司法技术科曹中智科长告诉记者，网络司法拍卖虽然增加了法院工作量，将以往拍卖公司的部分工作转移到了法院，但是从拍卖的实际效果来看，“互联网+执行”方式是破解执行难的有益尝试之一，目前该院正在开展试点工作，预计明年将全面推广。





