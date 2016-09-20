查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 荆楚 ·中国电信构筑打击防范通讯信息诈骗铜墙铁壁 ·广告 ·大冶法院试水网上司法拍卖 ·图文：十堰 火箭高炮增雨抗重旱 ·图文：咸宁 车载“高炮筒”喷雾除尘 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 中国电信构筑打击防范通讯信息诈 · 广告 · 大冶法院试水网上司法拍卖 · 图文：十堰 火箭高炮增雨抗重旱 · 图文：咸宁 车载“高炮筒”喷雾 · 广告 13 荆楚 2016.9.20 星期二 中国电信构筑打击防范通讯信息诈骗铜墙铁壁 楚天都市报讯 记者兰莎 通讯员熊立



正规网站被仿冒、个人信息遭泄露、服务器受攻击……如何防范？昨日，在2016年国家网络安全宣传周上，最新最前沿的网络安全技术及应用平台纷纷亮相。在中国电信展区，相关负责人向记者详细介绍了电信运营商如何重拳打击防范通讯信息诈骗。

目前，中国电信主要从六个方面着手，打击违法犯罪行为。一是对于涉案号码按照“部际层面号码关停机制”组织实施快速关停和拓展查询，截止目前已关停号码18批次，共计手机号码16483个，“400”号码467个。二是积极配合公安机关反诈骗中心工作，派驻专人到110指挥中心7x24小时值守；三是加强重点地区网络监测拦截和专项整治。在广西，仅6月份，中国电信就有效拦截诈骗短信1138654条；四是落实用户实名制。今年11月前，没有实名制的中国电信手机将被停机；五是广泛开展宣传工作提高反诈骗意识；六是强化专项督办，加强技术手段。

据透露，在网络安全防护上，中国电信已逐步建成以云计算安全体系、网络防护体系、安全产品服务体系为基础的“云、管、端”一体化安全防护体系，并已成功研发和搭建起数十种产品和平台，如云堤——抗DDOS、云堤——反钓鱼、云堤——域名无忧、云堤——网站安全专家、安全办公、僵木蠕监测与防治系统、天翼云、天翼安全中心、移动恶意程序防治平台等。





