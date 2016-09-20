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图为：女主角童蕾



楚天都市报记者王功尚 通讯员雷鹏程 杨婧



9月19日晚，以“宜昌大撤退”和“石牌保卫战”为主要历史背景的抗战史诗大剧《宜昌保卫战》，正式在央视八套黄金时段播出，开播收视率居全国同时段榜首。

大气魄，大制作。千年古城宜昌，以《宜昌保卫战》的成功拍摄、播出和《命运谷之决胜宜昌》的拍摄为标志，正激情攀登影视高峰，书写文化新传奇。



两段传奇 两部“大片”



宜昌地处西陵峡口，扼守长江三峡的东端门户，被誉为“川鄂咽喉”、“三峡门户”，历来是兵家必争之地。

1938年，这里发生“宜昌大撤退”。1943年，发生“石牌保卫战”。英雄的中华儿女，在这座英雄之城，浴血奋战，书写了这两大改变中国抗战命运的历史事件。

“宜昌大撤退”过程中，150余万人、100余万吨物资被成功地从宜昌转移到到重庆，保住了中国民族工业的命脉和大批人才，被誉为“东方的敦刻尔克大撤退”，是一次伟大的战略转移。

作为鄂西会战的核心战役，宜昌石牌保卫战是中国八年抗战中少有的以弱胜强的著名战例，挫败了日军入峡西进的美梦，粉碎了日军攻打重庆的部署，遏制住了日军肆意践踏我国土的铁蹄，是中华民族抗日战争重大军事转折点，被誉为“中国的斯大林格勒保卫战”。

独特的宜昌抗战素材，长期以来倍受关注。将这段历史搬上荧幕，是宜昌历届党委政府和群众的多年期盼，以进一步弘扬抗战精神、传承抗战文化。

两段传奇，两部“大片”。2012年，宜昌下定决心拍摄与这两大历史事件有关的影视作品。

10天前，《宜昌保卫战》央视首播新闻发布会在北京举行。著名制片人孟凡耀，著名导演齐星，导演程镇，编剧由甲，人气影星徐佳、童蕾、侯勇等主创阵容亮相。

7天前，仍是北京，电影《命运谷之决胜宜昌》新闻发布会宣布：“宜昌造”大片，明年下半年与观众见面。这部斥资1亿元的史诗级抗战大片，由韩三平监制、兰晓龙编剧、孔笙执导、侯鸿亮任制片人，也是以“石牌保卫战”为历史背景，讲述英雄儿女舍身忘死保家国的故事。

一剧一影，让400万宜昌儿女的荧屏梦，成为激动人心的现实。



自我加压 冲刺“一流”



事非经过不知难。实现“史诗级”荧屏梦，既需要实力，也需要魄力。

“宜昌市委、市政府将把拍摄电视剧《宜昌保卫战》，作为一项重要的文化工程给予全力支持。”2013年8月，湖北省委常委、宜昌市委书记黄楚平在会见制作方时提出，希望用一流的剧本、一流的导演、一流的演员阵容，拍摄成一流的影视精品，进一步丰富宜昌文化内涵、提升宜昌形象。

向着“一流”，宜昌动员各方面力量，与摄制组一道进行了不懈追求。

宜昌市长马旭明和分管负责人廖达凤带队分赴中央电视台、省委宣传部、省广播电视台汇报，并于2014年下半年确定由宜昌市与省委宣传部、省广播电视台、湖北长江华晟影视有限责任公司联合拍摄该电视剧。

让这场大战在长江边重新“打响”，连动作导演程镇都说：“我的第一感觉就是，在长江边拍战争戏，难！”

困难考验着地方党委政府和全市人民统筹协调能力，宜昌没有被难住。

2015年4月中旬，宜昌市委、市政府分管负责人廖达凤、王应华主持召开了有近40个单位和部门参加的协调会，就主场景搭建、道具、群众演员、长江边置景、食宿、交通、安全等拍摄相关的众多问题进行了安排部署和明确分工。

2015年5月25日，该剧在宜昌滨江公园正式开机，当年9月杀青。今年6月底完成了全部制作，9月19日晚，该剧在央视八套黄金时段盛大播出，据统计，开播收视率居全国同时段榜首。



传承文脉 焕发异彩



“宜昌平和、质朴，是有独特的文化内涵的城市。”《宜昌保卫战》总导演齐星说，“我真的觉得，如果不在这么好的地方拍一部剧，会是我艺术生涯的一大遗憾。”

齐星所说的独特文化内涵，除了宜昌“抗战文化”所滋养的文化硕果，更来自深入这座城市骨髓的文化元素。

文化的印记已遍布这片广袤的大地，从屈原祠到昭君故里，从嫘祖养蚕缫丝到长江峡江号子，以屈原文化、昭君文化、嫘祖文化、峡江文化、巴楚文化、土家文化等为代表的文化内核，构成了这座品位之城的灵魂。

如今，宜昌在文化建设上创造了多个全省率先。如全省率先设立每三年一届市级艺术节，率先在全省出台实施意见设立1亿元媒体融合发展专项资金……再如设立文艺精品创作生产扶持资金，推出了《江河恋》等一批在全国全省有影响的精品力作等。

奔腾的文化潮声，正让这座品位之城绽放更加耀眼的光芒。



抗战史诗大剧《宜昌保卫战》有哪些精彩看点？楚天都市报记者为你梳理三大看点。



★看历史

“四保宜昌”演绎“门户”内涵



1938至1943年5年间，围绕宜昌发生了举世瞩目的四件大事：1938年宜昌大撤退举世闻名、1940年枣宜会战及张自忠悲壮殉国、1941年陈诚反攻宜昌功败垂成、1943年石牌保卫战举世震惊……人们将其归纳为“四保宜昌”。

电视剧以宜昌大撤退为故事发端，落幅于石牌保卫战。中间镶嵌进1940年著名的枣宜会战、1941年收复宜昌的反击作战，前者有抗战名将张自忠杀身成仁，后者有日军第13师团中将师团长内山英太郎几近覆灭。

全剧波澜壮阔，完美演绎了“民心不失，门户不倒”的主题思想与深刻内涵。



★看人物

复杂历史下的纠葛命运



在复杂的历史背景下，人物命运也是跌宕起伏。

男一号胡宜生，在中共地下党的引导下，从一名国军伤兵，经过四保宜昌的浴火重生，成长为一名顶天立地的抗战英雄；女一号江美云，军统特工，她和苏联密电专家负责找出日军秘密电台；反派朱若愚是军统湖北站站长，被日军威逼策反，后来又幡然醒悟，与日寇激战中壮烈牺牲；成四妹机灵可爱，喜欢胡宜生，经过战争的洗礼和摧残，完成了人生蜕变和情感历练。

剧中还有很多历史人物，如第三十三集团军总司令张自忠，胡宜生走上革命道路的引路人、中共地下党员杨帆……



★看明星

国内一流金牌团队打造



该剧邀请了国内一流的制作团队。总制片人孟凡耀系中国知名影视艺术家，主要作品有《水浒传》、《激情燃烧的岁月》等，曾荣获全国“五个一工程”奖、电视剧飞天奖等重大奖项。总导演齐星曾获飞天奖，代表作有《光荣大地》、《师傅》、《至高无上》等。

片中主演也是可圈可点。有曾在《我是特种兵》中有出色演出的徐佳，《亮剑》女主角、第24届中国电视金鹰奖“观众喜爱的电视剧女演员奖”获得者童蕾，香港著名影星陈小春、吕良伟，国家一级演员、“硬汉专业户”侯勇等。



主创团队力荐——

这是一部值得细品的抗战剧



日前，《宜昌保卫战》主创人员齐聚北京，向全国80余家媒体隆重推介了这部抗战史诗大剧的精彩看点。

总导演齐星自信地表示，这是剧情最棒的战争片。总制片人孟凡耀说，承载着宜昌人民的夙愿，所以《宜昌保卫战》必须讲好宜昌的抗战故事。他透露：“这部剧在地方台播出时，徐佳的父亲已经看了两遍了。”

男一号徐佳为了演好这部戏，亲身去抗战原址考察，烈士的累累白骨让他深受震撼。女一号童蕾是本剧不多的感情戏的担当，剧中却无法表达，最终惨淡收场，让她大呼“太虐了”。

著名演员侯勇饰演以身殉国的张自忠将军，他表示，剧中展现出的爱国主义和牺牲奉献精神应该传扬下去。

香港影星吕良伟说，看剧本时，他深深地为其中宜昌人民与军队共同抗日的事实所感动，他深感宜昌是一座英雄的城市。





