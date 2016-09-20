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图为：出租房的走道上，王新教一个小朋友学数学

图为：夜晚下班，老伴洗衣服，王新则在一旁摆弄接触不良的电视机

图为：王新在绿化带中清理垃圾

图为：从教28年，王新对孩子有特殊的感情。每当有孩子从身边走过，他都忍不住多看两眼



文/楚天都市报记者郭徽 通讯员易先云 蹇黎明 实习生尹恒 图/楚天都市报记者王永胜



9月15日上午8点，在武昌区棋盘街的小路上埋头扫了一个多小时地后，66岁的王新收起扫帚休息片刻，这个有着28年教龄的当阳籍退休老师，如今的身份是武昌区粮道街的环卫工。

王新是当阳市河溶镇民主村人，当过泥瓦工，卖过茶叶，粗活累活干了个遍。1983年，镇上小学缺教师，他在村民的推选下成了一名小学数学老师。随后，他拿到了中专文凭，后又成为一名公办教师。

“28年里，他带过的学生连他自己也记不清了。要不是因为我，他可能不会干上环卫。”王新的老伴肖一秀2007年来汉，在粮道街当上环卫工。肖一秀说，当时女儿在武汉工作结婚，她过来也是为了照顾女儿和外孙。每年学校放寒暑假，丈夫便会从当阳赶到武汉，帮老伴一同扫马路。

2010年，王新退休了。“退休金有3500多元，在家应该过得很滋润。”王新说，耳边少了孩子们的读书声，心里也好像被掏空了。他来到武汉，再次走上街头拿起了扫帚，起初只是帮老伴顶顶班，去年他提出申请，成为了一名正式的环卫工，并和老伴负责同一片区。每天，他都将地扫得特别干净。

棋盘街小学正好位于王新负责清扫的街道上，只要不放假，王新总能看到孩子们三五成群从他面前经过，虽然没有孩子会停下来叫他一声“老师”，但看着孩子们上学、放学的身影，听着学校里飘来的琅琅书声，他总觉得莫名的满足与高兴。

如今，每天早上6点至中午12点，不论风吹日晒，酷暑寒冬，王新都会拿着一把扫帚，将孩子们上学的必经之路，扫得干干净净。





