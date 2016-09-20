查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：26名大学生有个片警“夏爸爸” ·小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲 ·图文：警民合力救援落水男子 ·“爱民善举展示了汉警形象” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：26名大学生有个片警“夏 · 小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指 · 图文：警民合力救援落水男子 · “爱民善举展示了汉警形象” 9 法治 2016.9.20 星期二 喻春祥点赞片警吴之曦 “爱民善举展示了汉警形象” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员冯威 张昕）武汉化工区民警吴之曦暗中资助贫困女孩上大学，女孩毕业后回到村子工作，与吴之曦在建洲村网格站成了同事（9月9日本报A04版报道）。昨日，记者从武汉市公安局获悉，武汉市委常委、市公安局局长喻春祥也专门作出批示，为吴之曦的善举点赞。

9月9日，“看楚天”APP推送该报道后，不少读者将其转至微信朋友圈。硚口关女士留言：“满满的正能量，感动！”黄陂汤先生留言：“吴同学长帅了，读警校时就爱做好事。”武昌雷女士则说：“明天教师节，武汉这位民警的善举，对于受助女孩来说，何尝不是老师、引路人的角色呢。”

看完《楚天都市报》的报道后，喻春祥也深受感动，他在本报上作出批示：“吴之曦同志爱民助民的善举，展示了汉警的良好形象，也赢得了良好的社会效果，应予充分肯定。”

这几天，同事、亲友都竖起大拇指称赞其好样的，吴之曦倒显得很淡定。昨日他告诉记者：“我会一如既往做好本职工作，更好地服务辖区居民。”





