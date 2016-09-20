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第9版 法治
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·小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲
·图文：警民合力救援落水男子
·“爱民善举展示了汉警形象”
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图文：26名大学生有个片警“夏
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小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指
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图文：警民合力救援落水男子
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“爱民善举展示了汉警形象”
9
法治
2016.9.20 星期二
喻春祥点赞片警吴之曦
“爱民善举展示了汉警形象”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员冯威 张昕）武汉化工区民警吴之曦暗中资助贫困女孩上大学，女孩毕业后回到村子工作，与吴之曦在建洲村网格站成了同事（9月9日本报A04版报道）。昨日，记者从武汉市公安局获悉，武汉市委常委、市公安局局长喻春祥也专门作出批示，为吴之曦的善举点赞。
9月9日，“看楚天”APP推送该报道后，不少读者将其转至微信朋友圈。硚口关女士留言：“满满的正能量，感动！”黄陂汤先生留言：“吴同学长帅了，读警校时就爱做好事。”武昌雷女士则说：“明天教师节，武汉这位民警的善举，对于受助女孩来说，何尝不是老师、引路人的角色呢。”
看完《楚天都市报》的报道后，喻春祥也深受感动，他在本报上作出批示：“吴之曦同志爱民助民的善举，展示了汉警的良好形象，也赢得了良好的社会效果，应予充分肯定。”
这几天，同事、亲友都竖起大拇指称赞其好样的，吴之曦倒显得很淡定。昨日他告诉记者：“我会一如既往做好本职工作，更好地服务辖区居民。”