查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：26名大学生有个片警“夏爸爸” ·小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲 ·图文：警民合力救援落水男子 ·“爱民善举展示了汉警形象” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：26名大学生有个片警“夏 · 小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指 · 图文：警民合力救援落水男子 · “爱民善举展示了汉警形象” 9 法治 2016.9.20 星期二 武汉青山港水面上漂着一个人 图文：警民合力救援落水男子 楚天都市报讯 图为：落水男子被救起



楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员孙军 黄娟）一男子大白天漂浮在青山港，引起路人围观。18日下午，民警、保安及一名武钢工人一起把他救上岸。

18日下午5时许，青山交警胡晓阳在和平大道建十路口执勤，一名保安小伙跑来说：“青山港漂浮着一个人。”两人跑了百米来到青山港，见一名男子仰面朝下游漂去，距岸边约2米。胡晓阳找来一块长木板伸过去，男子拽着木板漂到岸边。一名路人也来帮忙，三人合力将落水男子拉上岸。

随后，红钢城派出所110民警和120救护车赶来，男子被送往普仁医院。医生介绍，男子被送来时神志不清，不愿说话，生命体征正常，判断落水时间不长。当晚，民警联系上其家人。男子经救治后被接回家。

胡晓阳说，热心的保安没有留名就走了，另一名热心小伙是武钢职工。落水男子姓张，24岁。据张母说，儿子中秋节和家人发生争吵后离家，事后也不愿说话，也不清楚他为何会落水。





