图文：26名大学生有个片警“夏爸爸”小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲图文：警民合力救援落水男子“爱民善举展示了汉警形象”
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 第9版 法治
·图文：26名大学生有个片警“夏爸爸”
·小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲
·图文：警民合力救援落水男子
·“爱民善举展示了汉警形象”
楚天都市报电子版
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9 法治 2016.9.20 星期二
武汉青山港水面上漂着一个人
图文：警民合力救援落水男子
    楚天都市报讯 图为：落水男子被救起

    楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员孙军 黄娟）一男子大白天漂浮在青山港，引起路人围观。18日下午，民警、保安及一名武钢工人一起把他救上岸。
    18日下午5时许，青山交警胡晓阳在和平大道建十路口执勤，一名保安小伙跑来说：“青山港漂浮着一个人。”两人跑了百米来到青山港，见一名男子仰面朝下游漂去，距岸边约2米。胡晓阳找来一块长木板伸过去，男子拽着木板漂到岸边。一名路人也来帮忙，三人合力将落水男子拉上岸。
    随后，红钢城派出所110民警和120救护车赶来，男子被送往普仁医院。医生介绍，男子被送来时神志不清，不愿说话，生命体征正常，判断落水时间不长。当晚，民警联系上其家人。男子经救治后被接回家。
    胡晓阳说，热心的保安没有留名就走了，另一名热心小伙是武钢职工。落水男子姓张，24岁。据张母说，儿子中秋节和家人发生争吵后离家，事后也不愿说话，也不清楚他为何会落水。


   