查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：26名大学生有个片警“夏爸爸” ·小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲 ·图文：警民合力救援落水男子 ·“爱民善举展示了汉警形象” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：26名大学生有个片警“夏 · 小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指 · 图文：警民合力救援落水男子 · “爱民善举展示了汉警形象” 9 法治 2016.9.20 星期二 小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 通讯员桃李 许庆华 王春晓）余某入室盗窃得手后，竟坐下来边剪指甲边喝啤酒，直到房主回了家。昨悉，硚口区检察院审查了这起令人啼笑皆非的入户盗窃案。

8月6日晚8时许，28岁男子余某潜入汉口沿河大道某小区，见10楼一住户没安防盗网，室内漆黑，从厨房翻入室内，准备拿走电脑、手机时，发现桌上有指甲钳和啤酒。想着房主可能一时半会儿不会回家，他打开一听啤酒，一边喝一边剪起了指甲。晚10时许，房主郭某回家，一开灯两人四目相对。数秒后，余某先谎称走错了门，后遂承认是小偷。郭某报警，余某被带走。

硚口区检察院审查认定，嫌疑人余某的行为已构成盗窃罪，且在2015年6月曾因盗窃罪被判刑6个月，系累犯，批准予以逮捕。





