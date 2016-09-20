图文：26名大学生有个片警“夏爸爸”小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲图文：警民合力救援落水男子“爱民善举展示了汉警形象”
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 第9版 法治
·图文：26名大学生有个片警“夏爸爸”
·小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲
·图文：警民合力救援落水男子
·“爱民善举展示了汉警形象”
楚天都市报电子版
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9 法治 2016.9.20 星期二
小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 通讯员桃李 许庆华 王春晓）余某入室盗窃得手后，竟坐下来边剪指甲边喝啤酒，直到房主回了家。昨悉，硚口区检察院审查了这起令人啼笑皆非的入户盗窃案。
    8月6日晚8时许，28岁男子余某潜入汉口沿河大道某小区，见10楼一住户没安防盗网，室内漆黑，从厨房翻入室内，准备拿走电脑、手机时，发现桌上有指甲钳和啤酒。想着房主可能一时半会儿不会回家，他打开一听啤酒，一边喝一边剪起了指甲。晚10时许，房主郭某回家，一开灯两人四目相对。数秒后，余某先谎称走错了门，后遂承认是小偷。郭某报警，余某被带走。
    硚口区检察院审查认定，嫌疑人余某的行为已构成盗窃罪，且在2015年6月曾因盗窃罪被判刑6个月，系累犯，批准予以逮捕。


   