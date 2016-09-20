查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：26名大学生有个片警“夏爸爸” ·小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指甲 ·图文：警民合力救援落水男子 ·“爱民善举展示了汉警形象” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：26名大学生有个片警“夏 · 小偷入户盗窃 竟边喝啤酒边剪指 · 图文：警民合力救援落水男子 · “爱民善举展示了汉警形象” 9 法治 2016.9.20 星期二 图文：26名大学生有个片警“夏爸爸” 学生们说他比亲人还要亲 校方赞他是师德楷模 楚天都市报讯 图为：校园里经常有学生跟“夏爸爸”打招呼 楚天都市报记者李辉摄



楚天都市报记者吴昌华 通讯员杨槐柳 李雨生



开栏的话



社区民警是离老百姓最近的民警，他们可能没有惊天动地的事迹，却关系着每一个人和社区的幸福安宁。今起本报开设专栏，讲述老百姓身边的民警。

“夏爸爸”名叫 夏 清良，是铁箕山派出所中南民族大学社区民警，今年55岁。校方向楚天都市报记者介绍，老夏是校园3万师生中知名度最高的人，是没有教授头衔的师德楷模，“正如他的名字一样，他身上体现了一位人民警察的良心、责任和荣誉，他把无私的爱洒向26名贫苦的民族学生”。

近日，记者来到中南民大校园，了解到民警“夏爸爸”帮扶民族学生的感人故事。



女生哭着说

“夏爸爸比亲爸还亲”



“我记事起就没见过妈妈，爸爸经常坐牢见的也少。爷爷也不喜欢我，我像‘孤儿’一样长大。”来自广西来宾山村的女生珍珍说，因为自己从小生活困苦、缺乏亲情，所以她把这种苦难化作学习的动力，后来终于考上了中南民族大学。那个暑假她拼命打工，东拼西凑，9月带着3000元钱到武汉报到，后来遇到骗子，3000元钱全没了。

珍珍几乎崩溃，突然想起新生第一课夏警官留下的手机号，于是发了一条短信。夏警官很快找到她，“不仅安慰我，还给了我3000元钱，我泪流满面。”珍珍说，夏警官每个月给她几百元生活费，还给她买了一部手机。在她心里，夏警官是“比亲爸还亲的夏爸爸”。



苗族少年失去双亲

还有“夏爸爸”



2007年12月的一天，下着小雪。夏清良在图书馆前，看到一名衣着单薄的男生在看书。他是大一新生涛涛，苗族，来自郧县（现为十堰郧阳区），7岁丧父，靠母亲卖菜为生。

第二天，老夏给涛涛买来保暖内衣，放寒假前又送来羽绒服，每月给他几百元生活费，并给他买了一部手机。2008年春节，涛涛的母亲查出直肠癌，老夏开导涛涛：你成才是对母亲最好的孝敬。当年中秋节前，涛涛的母亲离开了人世。涛涛放声大哭，老夏劝他：“男子汉要坚强，你父母不在了，我就是你的亲人，我一定资助你完成学业。”

从此，夏叔叔成了夏爸爸。夏爸爸掏钱帮涛涛办了母亲的后事，给涛涛打气鼓劲。夏天给涛涛买T恤，天凉了又买来毛衣、保暖内衣和羽绒服。

2011年涛涛毕业，签约东风汽车公司，夏爸爸掏钱到驾校给涛涛报了名。涛涛如今已是大区销售经理，他说：我无法用言语表达我的感激，整整4年啊……



校方赞扬老夏

“没有教授头衔的师德楷模”



珍珍和涛涛不是偶然的两名幸运儿。该校公安管理学院副书记孙冰告诉记者：“前不久迎新时，我在报名点询问一名孤儿的情况，夏警官听到后主动说把孩子交给他管吧。”

他不仅是“夏爸爸”，还是3万师生的“门神”。今年寒假一天凌晨2时，有人报警说民大女网友要自杀，名字和院系不详。老夏赶到保卫处，排查近4小时，认为蒙古族2013级女生小乐（化名）可能性最大，人在内蒙老家，电话关机。

天色渐亮，心急如焚的老夏辗转查出小乐父母的电话，小乐的妈妈被吵醒时还有些不高兴。在老夏执意要求下，才发现女儿服了大量安眠药，昏迷不醒。小乐回到学校后，老夏常找她谈心，小乐变开朗了，亲切叫老夏“门神爸爸”。

走在中南民族大学的校园里，总有人跟老夏打招呼。师生们都说，夏警官是校园里知名度最高的人。副校长杨胜才说，夏清良是“四讲四有”的好党员，是没有教授头衔的师德楷模。

夏清良说：“我出身贫寒，看到困难学生就想起了自己小时候。我现在条件还行，女儿也成了家，没啥负担。我不抽烟、不喝酒、不打牌，钱用在寒门学子身上，是发挥了最大的价值。”

据不完全统计，夏清良资助的民族学生有26名，支出逾10万元。





