查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·中国移动施重拳防范打击通讯信息诈骗 ·志愿者桥头疏导乘客 ·图文：苹果7还没开封就落在地铁上 ·图文：砰！公交站台玻璃突然自爆 ·爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 中国移动施重拳防范打击通讯信息 · 志愿者桥头疏导乘客 · 图文：苹果7还没开封就落在地铁 · 图文：砰！公交站台玻璃突然自爆 · 爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井 7 现场 2016.9.20 星期二 新河大桥封闭 公交分段运营 志愿者桥头疏导乘客 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 通讯员成波）昨日，汉施公路新河大桥封闭施工首日，多条公交线路在大桥两头分段运营。不少乘客需步行过桥换车，数十名志愿者引导数千乘客有序换乘。

昨早8时，楚天都市报记者在新河大桥江岸桥头看到，距桥头约200米处的路面就已封闭，只许公交车进入。公交靠近桥头后，前往黄陂、新洲方向的乘客下车，步行过桥，再转其他的公交车。

记者看到，数十名佩戴红袖章的公交志愿者在现场维持秩序，每过来一辆车，他们就组织乘客排队上车。“大家都不要挤，排队上车！”志愿者团队负责人、公交一公司一分公司调度队长刘红霞大声引导乘客。

刘红霞介绍，早晨5时她就赶到了现场。7点时这里转乘的乘客最多，场面有点混乱，所幸志愿者们在场大力疏导，才确保了现场秩序和安全。





