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中国移动施重拳防范打击通讯信息
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志愿者桥头疏导乘客
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图文：苹果7还没开封就落在地铁
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图文：砰！公交站台玻璃突然自爆
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爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井
7
现场
2016.9.20 星期二
新河大桥封闭 公交分段运营
志愿者桥头疏导乘客
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 通讯员成波）昨日，汉施公路新河大桥封闭施工首日，多条公交线路在大桥两头分段运营。不少乘客需步行过桥换车，数十名志愿者引导数千乘客有序换乘。
昨早8时，楚天都市报记者在新河大桥江岸桥头看到，距桥头约200米处的路面就已封闭，只许公交车进入。公交靠近桥头后，前往黄陂、新洲方向的乘客下车，步行过桥，再转其他的公交车。
记者看到，数十名佩戴红袖章的公交志愿者在现场维持秩序，每过来一辆车，他们就组织乘客排队上车。“大家都不要挤，排队上车！”志愿者团队负责人、公交一公司一分公司调度队长刘红霞大声引导乘客。
刘红霞介绍，早晨5时她就赶到了现场。7点时这里转乘的乘客最多，场面有点混乱，所幸志愿者们在场大力疏导，才确保了现场秩序和安全。