查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·中国移动施重拳防范打击通讯信息诈骗 ·志愿者桥头疏导乘客 ·图文：苹果7还没开封就落在地铁上 ·图文：砰！公交站台玻璃突然自爆 ·爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 中国移动施重拳防范打击通讯信息 · 志愿者桥头疏导乘客 · 图文：苹果7还没开封就落在地铁 · 图文：砰！公交站台玻璃突然自爆 · 爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井 7 现场 2016.9.20 星期二 中国移动施重拳防范打击通讯信息诈骗 楚天都市报讯 记者兰莎 通讯员王政



昨日，第三届国家网络安全宣传周在汉开幕，作为宣传周的重要组成部分，网络安全博览会同期举行。博览会期间，中国移动通过现场讲解、视频演示及互动游戏等多种形式，全面系统地展示了该公司网络信息安全工作体系及通讯信息诈骗治理情况，吸引了众多观展者关注。



改号电话治理 对症下药多方打



按照“国际拦截、网间联动+封堵、网内严打”原则，中国移动已初步建成防控体系。针对国际改号电话，坚持“识别+验证+拦截”，建设了国际诈骗电话集中监控平台，并将监控范围扩展到全国；针对网间改号电话，坚持“联动＋封堵”，建设了虚假主叫集中监控平台，对来自网间、假冒中国移动用户号码的虚假主叫实现实时监控拦截；针对网内改号电话，坚持“严打”，建设了语音专线集中管控平台，定期开展“主叫白名单”稽核检查。截至目前，中国移动月均监测处置国际诈骗号码1万余个，研判网间语音群呼类诈骗号码72万余个，处置违规号码8万余个，拦截国际诈骗电话约2200万次，网间虚假主叫2000余万次。



手机恶意软件治理 云端联动闭环打



针对手机恶意软件，中国移动建设了覆盖全网的集中管控平台，在日常治理中建立了监测处置、投诉集中核查、预装应用闭环管理三大流程，对研判发现的手机恶意软件进行封堵控制端、取消违规应用预装、开展客服预警等全方位处置。截至今年8月，中国移动共监测处置手机恶意软件41.2万余种，封堵控制端2万余个，阻断恶意软件连接访问1300亿余次，发布客户预警61期，同时对中国移动定制终端上的预装应用开展了100%检测。



伪基站治理 内外协同综合打



中国移动率先提出伪基站综合治理体系，自主研发治理工具，全力配合各级公安部门对伪基站开展专项打击，并积极为相关案例的刑事判罚提供企业经验。截至目前，中国移动共配合侦破伪基站案件6500余例，缴获设备7200余套，抓获犯罪嫌疑人8800余名。

截至目前，中国移动月均拦截垃圾短彩信2亿条、拦截诈骗电话4200万次、处置骚扰电话20万件、监测处置恶意软件8000余种、处理“呼死你”违规号码1.2万个，封堵淫秽色情信息网站8000余个。





