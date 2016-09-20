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·图文：砰！公交站台玻璃突然自爆
·爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井
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图文：苹果7还没开封就落在地铁
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图文：砰！公交站台玻璃突然自爆
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爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井
7
现场
2016.9.20 星期二
图文：砰！公交站台玻璃突然自爆
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 黄士峰）昨日上午，洪山区珞喻路卓刀泉中学公交站台，一处广告牌的钢化玻璃突然爆裂，所幸没有伤人。
昨日上午9时，楚天都市报记者在现场看到，站台靠人行道一侧，一块3米多宽的广告牌玻璃破裂（如图），环卫工人正在清扫散落在地上的玻璃碴。
目击者罗先生介绍，上午8时20分许，他经过这里时，突然听见“砰”一声巨响，原来是公交站台广告牌上的玻璃爆裂了。幸运的是，当时候车的乘客并不多，尽管有人被飞溅的玻璃碴击中，但无人受伤。
武汉市公交办表示，站台广告牌的玻璃，目前由市公交集团下面的广告公司负责。他们将转告广告公司，尽快去现场调查原因，并更换玻璃。