查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·中国移动施重拳防范打击通讯信息诈骗 ·志愿者桥头疏导乘客 ·图文：苹果7还没开封就落在地铁上 ·图文：砰！公交站台玻璃突然自爆 ·爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 中国移动施重拳防范打击通讯信息 · 志愿者桥头疏导乘客 · 图文：苹果7还没开封就落在地铁 · 图文：砰！公交站台玻璃突然自爆 · 爹爹楼顶摘菜 失足坠入天井 7 现场 2016.9.20 星期二 图文：砰！公交站台玻璃突然自爆 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 黄士峰）昨日上午，洪山区珞喻路卓刀泉中学公交站台，一处广告牌的钢化玻璃突然爆裂，所幸没有伤人。

昨日上午9时，楚天都市报记者在现场看到，站台靠人行道一侧，一块3米多宽的广告牌玻璃破裂（如图），环卫工人正在清扫散落在地上的玻璃碴。

目击者罗先生介绍，上午8时20分许，他经过这里时，突然听见“砰”一声巨响，原来是公交站台广告牌上的玻璃爆裂了。幸运的是，当时候车的乘客并不多，尽管有人被飞溅的玻璃碴击中，但无人受伤。

武汉市公交办表示，站台广告牌的玻璃，目前由市公交集团下面的广告公司负责。他们将转告广告公司，尽快去现场调查原因，并更换玻璃。





