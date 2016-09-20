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楚天都市报讯（记者张皓）花8800元刚买的苹果iPhone7 plus手机，还没开封，当天就被忘在了地铁上。昨日上午，失主陈小姐向楚天都市报记者说起这次遭遇，连连感谢帮她找回手机的武汉地铁工作人员。

前晚9点半左右，陈小姐拎着新买的iPhone7 plus手机，从光谷乘地铁2号线准备回汉口。她坐在最后一节车厢里，随手将手提袋放在了旁边的座椅上。在循礼门站刷卡出站时，她才猛然发现，忘了拿座椅上的购物袋。

陈小姐当即向铁地站里的工作人员求助。值班员严佩思考虑到，和下一站中山公园地铁站联系的话，时间可能会来不及，于是给下下站青年路地铁站车控室打电话。

“当时我一接到循礼门站的电话，就通过对讲机呼叫站台上的同事黄荣帮忙寻找。”青年路地铁站值班站长陈镜伊告诉记者，黄荣等列车一到站就上车寻找，因为深夜乘客不是很多，他刚上车就看到了第六节车厢的座椅上有个白色购物袋。打开一看，里面正是一部崭新的iPhone7 plus手机，此时离陈小姐打求助电话不到5分钟。

几分钟后，陈小姐赶到青年路地铁站，领回了遗失的手机。“多谢地铁工作人员帮我及时找回！”陈小姐说，这部手机是男朋友前天下午才花8800元买给她的礼物，是她最喜欢的玫瑰金色，要是找不回来，肯定会很伤心的。

武汉地铁运营公司有关负责人介绍，iPhone7手机今年9月16日才开始在国内发售，这是他们首次捡到iPhone7手机。





