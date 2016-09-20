查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·大医院为何“床位越多看病越难” ·图文：不择校的勇气还是源于实力 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 大医院为何“床位越多看病越难” · 图文：不择校的勇气还是源于实力 · 微观点 6 评论 2016.9.20 星期二 图文：不择校的勇气还是源于实力 楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄



常州市朝阳中学校长殷涛，拒绝为成绩优异的女儿小升初择“名校”，而是让孩子进入自己所在的学校，这是一所外来工孩子占大多数的普通学校，此举获得教育局局长的力挺、点赞。（9月19日《现代快报》）



我相信他不是作秀，谁也不会拿自己孩子的前途开玩笑。他这样做，既是践行自己的教育理念，即经常说“家门口的学校也精彩”，宣传“教育公平，优质均衡”，轮到自己选择时，不能说一套做一套；同时，这种选择，也是执教信心的宣示，对他治下的学校表达认同与期许：教学质量有保障，不会误人子弟。

殷涛校长是一名理想主义者，在任上做出了不少“动作”：精心设置适合的课程，用问题导学、小组合作激发兴趣和主动精神；图书馆敞开大门，添置孩子喜欢的运动器械；提供营养丰富的早餐和午餐。如此积极作为，相信有志者事竟成，朝阳中学会焕发生机。

名校与非名校，并非硬件、师资上有多大的天壤之别，更多的是教学管理上的软实力使然。如果说教学资源配置的城乡差别客观存在，在城市里，这种差别则没有想象中的那么大。我们常听说，哪个名校现在不行了，哪所学校这几年势头不错，此消彼涨，根子多在管理，在教学的投入与精气神上。

校长不为女儿择校，是他有能力让学校不会令人失望，传递出的信心更重要。常州推进义务教育均衡发展，通过几年的努力，已经成果初现。殷涛校长此举“看似偶然实则必然”，也就是说，不择校的勇气还是源于实力。

这背后的因素才真正值得称道，教育均衡了，任何一位校长都可以是殷涛，有底气不为孩子择校，有资本召唤四邻的孩子就近入学。他的理想，就不会沦为堂吉诃德式的悲剧。教育均衡发展，既要靠政府部门的推动，也需要殷涛式的切身实践，正如他所言，校长的孩子都去择校了，谁会相信我的教育理想？他让一些家长不再纠结，放弃了择校的念头，这就是榜样的力量。

无论是教育系统还是其他行业，都需要殷涛这种敢担当的理想主义者。如果孩子不上自己的学校，不吃自家做的食品，不坐自家生产的车子，王婆卖瓜式的告白说得再动听，又有何用。



声音



网友“毛建国”：夸大名校作用自然不对，忽视名校优势也是一种自欺欺人。相对于过去名校收取赞助费，以及大量招收关系生，现在实施“就近入学”，是一个不小的进步。但这还不是真正的教育均衡，我们看到，一些家长为了孩子能上到名校，不惜花钱买所谓的“学区房”，家长能力有大有小，有能力则上名校，这何尝不是一种“拼爹”？现在的“就近入学”政策，其实只是“不准择校”。真期待有这么一天，能从“不准择校”走向“不必择校”。其关键就在于，推动教育资源均衡化，甚至向弱势学校倾斜。如果所有学校都能成为“名校”，有权的不必“递条子”，有钱的不必“买房子”，到了这个时候，无论校长还是局长，都不必为孩子上学纠结。

网友“王传涛”：把自己的女儿送到自己任职的外来工子弟学校，明显是在拿自己的孩子当自己教育管理的实验品。然而，正如这位网红校长所说，校长的孩子都去择校了，谁会相信他所管理的学校？在理想主义与现实主义之间，在作为校长与作为家长之间，该校长的决定让人感动。

政策也好，理念也罢，在任何一个地方落地，既需要不打折扣的执行力，也需要系统内的管理人员带头执行。只有这样，改革和管理，才有可能真正落实到位，特权也才能慢慢消除。这位“网红校长”所代表的，其实就是“壮士断腕”的改革精神，尤其是“从自我开始”的实验精神，这一点非常难能可贵。





