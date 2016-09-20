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 第5版 综合
·图文：野芷湖立交北侧匝道今起通车
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·武汉消防温馨提示：秋干物燥 注意防火
·2万吨级海运船明年或开至武汉
楚天都市报电子版
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5 综合 2016.9.20 星期二
长江经济带对接舟山江海联运
2万吨级海运船明年或开至武汉
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩）昨日，记者从舟山江海联运服务中心对接长江经济带战略协作会上了解到，2万吨级江海直达货轮正在研制，明年有望开通舟山到武汉航线。
    从武汉顺江而下，驶出长江口，进入浩瀚的东海，联通世界第一大港宁波－舟山港，让“黄金水道”融入“海上丝绸之路”，这是武汉对接“一带一路”战略的大构想。但现状是，大型海船因南京长江大桥高度和吃水的原因，无法到达南京以上江段。目前从舟山港到长江中上游，通常需两次转运，先将远洋货轮转为江海直达货轮后，再到南京换为普通内河货轮。
    昨天协作会上，专家公布了正在研制的2万吨级江海直达货轮，它的吃水介于普通海船与内河货轮之间，桅杆可以放倒，可以通过南京江段到达安徽马鞍山。该船预计明年上半年可以投入运行。该船研制成功后，专家将在其基础上继续研发适用于武汉江段的船型，明年有望研制成功。届时，武汉将实现和世界最大海港的“无缝对接”，货物在舟山港仅需要一次转运，成本比现在降低15%以上。


   