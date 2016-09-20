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·图文：最美一线职工被聘低碳生活大使
·武汉消防温馨提示：秋干物燥 注意防火
·2万吨级海运船明年或开至武汉
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图文：野芷湖立交北侧匝道今起通
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图文：最美一线职工被聘低碳生活
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武汉消防温馨提示：秋干物燥 注
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2万吨级海运船明年或开至武汉
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综合
2016.9.20 星期二
武汉消防温馨提示：秋干物燥 注意防火
楚天都市报讯 秋季风干物燥，天气转凉，这个时段，是火灾频发之期。其中，以家庭类火灾较多，电器火灾尤为突出。因此，武汉消防提醒广大市民，在日常生活中，一定要注意以下几个方面：
1.吸烟勿乱扔烟头。随手乱扔烟头是很多烟民的不良习惯，而秋季易发大风，更容易引发火灾。
2.家用电器要做到用前检查，用后保养。且摆放应防潮、防晒、通风，远离易燃、易爆物品；如有家用电器或电气线路起火起火情况，首先要切断电源，再用灭火器或水灭火，不可带电直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人。
3.化气灶具要注意平时的保养，一旦发生管道破损漏气要及时维修。在使用煤气、液化气后忘记关闭阀门，或私自对液化气倒罐而导致气体泄漏，如遇明火、开启电器的电火花或静电就会爆炸起火。
4.在使用电褥子、电热毯等取暖设备之前之前，要仔细检查存放较长时间后的取暖设备是否完好；并购买合格产品。
5.离家或入睡前，必须将用电器具断电、关闭燃气开关、消除遗留火种。用电设备长期不使用时，应切断开关或拔下插销。
6.秋收季节，农村收获后留下的稻草、秸杆等可燃柴草要堆放在安全地带，远离道路、电线、火源。切不可堆放在离，并且离烟囱、电线很近的地方，因为一旦烟囱飞火引起柴草燃烧，极容易引发大火。
7.城市居民最好配备家用灭火器，农村家庭可利用水缸储存水源，或在家中院子准备沙子充当电器灭火工具。