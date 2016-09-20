查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·图文：野芷湖立交北侧匝道今起通车 ·图文：最美一线职工被聘低碳生活大使 ·武汉消防温馨提示：秋干物燥 注意防火 ·2万吨级海运船明年或开至武汉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：野芷湖立交北侧匝道今起通 · 图文：最美一线职工被聘低碳生活 · 武汉消防温馨提示：秋干物燥 注 · 2万吨级海运船明年或开至武汉 5 综合 2016.9.20 星期二 武汉消防温馨提示：秋干物燥 注意防火 楚天都市报讯 秋季风干物燥，天气转凉，这个时段，是火灾频发之期。其中，以家庭类火灾较多，电器火灾尤为突出。因此，武汉消防提醒广大市民，在日常生活中，一定要注意以下几个方面：

1.吸烟勿乱扔烟头。随手乱扔烟头是很多烟民的不良习惯，而秋季易发大风，更容易引发火灾。

2.家用电器要做到用前检查，用后保养。且摆放应防潮、防晒、通风，远离易燃、易爆物品；如有家用电器或电气线路起火起火情况，首先要切断电源，再用灭火器或水灭火，不可带电直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人。

3.化气灶具要注意平时的保养，一旦发生管道破损漏气要及时维修。在使用煤气、液化气后忘记关闭阀门，或私自对液化气倒罐而导致气体泄漏，如遇明火、开启电器的电火花或静电就会爆炸起火。

4.在使用电褥子、电热毯等取暖设备之前之前，要仔细检查存放较长时间后的取暖设备是否完好；并购买合格产品。

5.离家或入睡前，必须将用电器具断电、关闭燃气开关、消除遗留火种。用电设备长期不使用时，应切断开关或拔下插销。

6.秋收季节，农村收获后留下的稻草、秸杆等可燃柴草要堆放在安全地带，远离道路、电线、火源。切不可堆放在离，并且离烟囱、电线很近的地方，因为一旦烟囱飞火引起柴草燃烧，极容易引发大火。

7.城市居民最好配备家用灭火器，农村家庭可利用水缸储存水源，或在家中院子准备沙子充当电器灭火工具。





