查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·图文：野芷湖立交北侧匝道今起通车 ·图文：最美一线职工被聘低碳生活大使 ·武汉消防温馨提示：秋干物燥 注意防火 ·2万吨级海运船明年或开至武汉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：野芷湖立交北侧匝道今起通 · 图文：最美一线职工被聘低碳生活 · 武汉消防温馨提示：秋干物燥 注 · 2万吨级海运船明年或开至武汉 5 综合 2016.9.20 星期二 体验公共自行车和碳排放权交易 图文：最美一线职工被聘低碳生活大使 楚天都市报讯 图为：最美一线职工在环投公共自行车公司参观



楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员谢文哲 孙念 马清卿）昨日，“最美一线职工荆楚行”启程，9名最美一线职工走进武汉环投公共自行车公司和省碳排放权交易中心，体验绿色出行和绿色生活。

“骑小蓝车，还蛮舒服，又不怕堵车。”昨日上午，甘云山等几位最美一线职工试骑公共自行车时，发出由衷感叹。“到2018年，公司将在三镇建3100个站点，投放自行车8万辆。”武汉环投公共自行车公司企划部部长李莹说，到时市民出行会更加方便。

来自中商平价庙山店的最美一线职工姚丽说，她所在的店周边有6所学校和十几个小区，她所在的门店愿意腾出地方建公共自行车站点，她相信附近小区居民也会支持，希望通过社会共建，推广公共自行车租赁业务，打通居民出行的最后一公里。李莹表示，这些意见很好，该公司将进行研究。

少开车，多骑自行车，就可以得积分，换取碳币。用碳币买电影票、购物等可享受打折优惠。昨日下午，最美一线职工走进省碳排放权交易中心，该中心推出的“碳宝包”，引起了他们的兴趣。该公司还聘请最美一线职工为“碳宝包”低碳生活推广形象大使。

“原以为节能减排是政府和企业的事，没想到与每个市民也息息相关。”最美一线职工商德中说，他愿意向身边的人推广骑自行车、乘坐公交车，节省水电等绿色生活方式。

省碳排放权交易中心总经理刘汉武说，我省采取市场手段，倒逼企业节能减排，成效明显，走在全国7个试点省市前列。下一步，将大力推动低碳生活，有最美一线职工当形象大使，号召力会更强。





