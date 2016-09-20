查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·图文：野芷湖立交北侧匝道今起通车 ·图文：最美一线职工被聘低碳生活大使 ·武汉消防温馨提示：秋干物燥 注意防火 ·2万吨级海运船明年或开至武汉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：野芷湖立交北侧匝道今起通 · 图文：最美一线职工被聘低碳生活 · 武汉消防温馨提示：秋干物燥 注 · 2万吨级海运船明年或开至武汉 5 综合 2016.9.20 星期二 图文：野芷湖立交北侧匝道今起通车 南侧上下三环线匝道明日拆除 改造工程明年1月全部完工 楚天都市报讯 图为：野芷湖立交现状，绿色线路为今日开通匝道。 通讯员卢兵摄 制图：刘阳

楚天都市报记者林永俊 通讯员王思敏



武汉一大交通堵点野芷湖立交，终于可以暂时“歇口气”了。今起，三环线野芷湖立交北侧4条立交匝道建成通车，从光谷至珞狮南路、文化大道至白沙洲大桥、光谷至文化大道、珞狮南路至白沙洲大桥这4个方向的车辆可直接通过匝道通行。明起，野芷湖立交将“换边”改造，南侧2条上下三环线的匝道将拆除，通过南侧匝道上下三环线的市民需绕行。整个改造工程计划明年1月完工通车。



北侧4条匝道今起可通行



作为三环线重要交通枢纽，野芷湖立交改造前为“三环线主线高架+地面环岛”简易立交，上下班高峰期极易堵车，尤其以三环东与珞狮南路、文化大道间左右转匝道尤为严重。今年5月初，野芷湖立交打围改造，破除北侧原有2条上下桥匝道，北侧同步新建4条匝道桥、1条三环线主线帮宽桥即集散车道。

楚天都市报记者昨日在现场看到，靠近珞狮南路的4条匝道已完工，静待拆除阻碍物后，车辆即可通行。而紧挨着三环线主线北侧的帮宽桥，长900多米，单向2车道，已刷黑、划线。



南侧匝道明起拆除改造



9月21日起，野芷湖立交南侧2条上下三环线的匝道将开始拆除，施工期间，通过南侧匝道上下三环线的市民需绕行，从文化大道或珞狮南路前往光谷的车辆可到青菱立交调头上三环或者改走二环线、南湖大道等；从白沙洲前往珞狮南路、文化大道的车辆也需要绕行。

根据计划，野芷湖立交改造工程将于明年1月建成通车。改造完成后，整座立交具备完全的全互通交通转换能力，进一步改善三环线与珞狮南路、文化大道的交通状况。届时将发挥野芷湖立交联系汉阳、武昌、江夏、光谷南大门交通枢纽功能。





