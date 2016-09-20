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图文：国产猕猴桃如何赶上“洋桃
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花了4万元 基因检测报告如废纸
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关注
2016.9.20 星期二
营养成分几乎一样 价格却是大相径庭
图文：国产猕猴桃如何赶上“洋桃子”
楚天都市报讯 图为：汉阳麒麟路一超市内，猕猴桃按个计价出售
楚天都市报记者吕锐 摄影：楚天都市报记者李辉
秋天正是猕猴桃上市的季节。然而，同是猕猴桃，国产的五六元一斤，进口的七八元一个。价格相差三四倍不说，进口猕猴桃还一直占据着消费市场主流。
我国是猕猴桃的原产国，湖北省也广泛种植猕猴桃，国产猕猴桃如何才能追赶“洋”桃子？
市场
洋猕猴桃身价远超国产桃
“中秋促销，新西兰奇异果优惠。”16日，楚天都市报记者在武昌徐东麦德龙看到，几位市民正在水果摊前挑选新西兰奇异果，即新西兰猕猴桃。
说是促销，价格却不菲：黄心的，6个一盒套装40元，折合6.70元一个；绿心的6元一个，折合25元一斤。
该超市没有国产猕猴桃出售。“我们一直卖新西兰奇异果，销量和价格都比较稳定。”销售人员说。
孟女士买了一整箱，36个，花了240元。“奇异果维C丰富，冰镇后口感很好，儿子很喜欢吃。”她说。
在汉口武广国际的武商量贩，进口的黄心奇异果7元一个，优选礼盒装更是13元一个。而国产猕猴桃，无论红心还是绿心，都是2元左右一个。
在武昌翠柳街东亭花园小区外的一家水果店，进口黄心奇异果8元一个；而国产红心猕猴桃18元一盒，共6个，折合3元一个。
观察
国产和进口货卖相差很大
楚天都市报记者观察发现，进口猕猴桃大小一致，表面光洁，捏起来硬度较好，而且每一个都贴有黄色的品牌标签。其包装也很精细，除了“合体”的泡沫塑料，外面还套着塑料膜，再放入硬纸板盒子中，可以最大限度保持无损伤状态。另外，包装盒上有详细的追踪资料卡，标明了果品个数、每个的平均重量、果农代号，以及可追溯种植日志和采收、包装、出口时间等信息的条形码。
与之相比，大多数国产猕猴桃的卖相要差很多：不仅个头大小不一，而且表面毛茸茸的，光洁度较差，一般都是成堆摆放在摊位上。即便是优选品，包装也很粗糙。
市场出售的猕猴桃，主要有黄心、红心和绿心三个品种，其中红心基本上都是国产。在口感上，进口猕猴桃表皮黄中泛青，适合稍硬时吃，味道较甜；而国产猕猴桃大多属于后熟型，得放软了才好吃。这也是国产猕猴桃的“硬伤”——一旦变软，一两天就会腐烂。记者购买的国产猕猴桃，有的就因放得太久，透出一股酒味。
建议
精品化助国产猕猴桃突围
中科院武汉植物园拥有我国首个猕猴桃种质资源圃，并于2015年获评全球最大猕猴桃种质资源基因库，猕猴桃品种专利数量占全球数量50%。资源圃主任钟彩虹博士介绍，进口猕猴桃和国产猕猴桃的营养成分几乎没有差别，维生素含量也差不多。
“市场上销售的意大利、新西兰等地猕猴桃，其实是鄂产‘海归’。”该园专家张琼博士说，由于种植技术和管理上的差别，即便是同一品种，国产和进口猕猴桃的口感、品味也可能存在差异。另外，储存、包装、运输不当，也会损害果品品质。
猕猴桃消费市场巨大，引来种植量的增长。
在省内，浠水县散花镇已从武汉植物园引进种植了500亩“金玉”猕猴桃，蔡甸、大悟等地引进的新品种目前都已挂果。而被公认为世界猕猴桃原产地的宜昌，则规划未来几年内发展种植优质猕猴桃数十万亩。
17日上午，楚天都市报记者来到大冶市金牛镇晏公村的现代化猕猴桃种植基地。老板王志猛介绍，这里种植的都是国产猕猴桃品种，红、黄、绿心都有，今年首次挂果，向游客开放采摘，10万斤基本售罄，15元一斤，经济效益可观。
钟彩虹博士告诉记者，近年来，专家们成功选育出“金桃”、“金艳”、“金霞”等优质猕猴桃品种，目前已有部分在国内种植，打破了国外垄断优质猕猴桃专利品种的状况。“随着精品化、现代化种植模式的推广，国产猕猴桃产业必将进入快速发展期，洋桃子引领市场的局面一定会改变。”他说。