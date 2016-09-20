查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 国家网络安全宣传周 ·图文：76岁网络安全泰斗获百万大奖 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：76岁网络安全泰斗获百万 · 广告 3 国家网络安全宣传周 2016.9.20 星期二 我国首次表彰网络安全人才 图文：76岁网络安全泰斗获百万大奖 楚天都市报讯 楚天都市报记者郭文杰 王荣海 陈军 摄影：楚天都市报记者李辉



昨日，在“2016国家网络安全宣传周”开幕式上，19名网络安全先进典型受到表彰，包括网络安全杰出人才1名、优秀人才10名、优秀教师8名。其中，杰出人才获得100万元奖金，优秀人才和优秀教师每人分获50万元、20万元奖金。

这是我国首次对网络安全先进典型进行表彰奖励。开幕式结束后，记者采访了几位获奖者代表。



网络安全泰斗沈昌祥

为计算机创立“免疫系统”



76岁的中国工程院院士、海军计算技术研究所高级工程师沈昌祥，可谓是网络安全界的泰斗。在表彰仪式上，他作为唯一一位网络安全杰出人才，获得了100万元的最高奖励。已经76岁的他，依然红光满面、意气风发，完全看不出有七十多岁高龄。

沈昌祥1965年毕业于浙江大学应用数学专业，几十年来他一直专注计算机信息系统、密码工程、信息安全体系结构、系统软件安全、网络安全等方面的研究。

在2000年前后，公安部论证第二代居民身份证的安全问题时，有人认为用二维条码就可满足防伪需求，沈昌祥则坚持认为用芯片技术能够更好地防伪。当时，我国还不能自主研发、生产芯片，沈昌祥的想法被许多人不理解。如今，我们的二代身份证用的就是非接触式IC卡芯片，事实也证明，沈昌祥的主张是正确的。

在同媒体记者交流时，沈昌祥表示，网络安全不仅仅是个人信息泄露、银行卡被盗刷等问题。“从国家层面来讲，所有的基础设施都与网络信息化有关，如果网络被攻击，就可能导致飞机坠毁、火车相撞、大面积停电等更多严重的后果。没有网络安全就没有国家安全。”

为此，沈昌祥从上世纪90年代就开始研究“可信计算”，“过去都是电脑中毒了再杀毒，这就好比事后诸葛亮，我们要做的是用可信计算构建网络安全的主动免疫防御体系，让电脑自身就带有‘免疫系统’。”

目前，沈昌祥及其团队正在推广“可信计算3.0系统”，并已实现了规模应用。“我们有信心，可以抓住核心的、颠覆性的技术，实现弯道超越！”



对抗黑客的“白客”范渊

刚率团队为G20杭州峰会护航



人们常把攻击互联网的人称为“黑客”，与之相对，那些负责保卫互联网安全的人则被称为“白客”。杭州安恒信息技术有限公司董事长兼CEO范渊，就一直自称为“白客”。在刚过去不久的G20杭州峰会上，范渊带领团队日夜奋战，拦截网络进攻3000万次，整个会议期间无一起网络安全事故，确保了G20峰会的顺利召开。

此外，范渊团队还曾为北京奥运会、上海世博会等重大活动“保驾护航”。而他此次也获评为“网络安全优秀人才”，得到了50万元奖金。

提到G20杭州峰会，范渊表示，如果没有识别和拦截，网络攻击可能会导致峰会的服务器程序被入侵、数据泄露或者页面被篡改、核心系统被控制等。他也曾帮助过一些政府网站拦截黑客入侵，“过去的一些政府网站设计时，较少考虑网络安全问题，所以让不法分子有机可乘。”

同时，范渊建议国家尽早在个人信息保护上出台相关立法，用法律来保护个人信息。



85后网络奇才郑文彬

同黑客斗智就像打CS



受表彰的19人中，29岁的郑文彬年龄最小，他也被称为“网络奇才”——19岁就被360公司相中，成为了360云安全体系的主要开发者，如今他是360公司核心安全事业部总经理。昨日，他被评为“网络安全优秀人才”。

作为一名网络安全工作者，郑文彬形容自己的工作就是和病毒制作者“黑客”赛跑，因为互联网技术更新太快，再坚硬的防火墙，也无法百分百阻挡病毒传播。“我们必须跑在黑客前面，比他们提前发现系统的漏洞并及时修复，让他们无机可乘。”郑文彬称同黑客斗智就像打CS（电子竞技游戏）——看谁先找到地图中隐藏的武器，也就是比谁先找到系统漏洞。

作为360首席安全工程师，谈到预防网络诈骗，郑文彬建议大家给电脑和手机安装杀毒软件和安全软件，定期扫描病毒、清理垃圾软件。遇到潜在危险时，安全软件一般会有相关提示性信息，帮助用户远离侵害。另外，短信、QQ及邮件中的各类链接，也不要随便点击，万一点开链接被木马病毒感染，要及时更新手机系统或更改账户密码。



巾帼不让须眉的陈兴蜀

牵头制定云计算国家标准



在本次表彰的19人中，男性居多。而其中四川大学网络空间安全研究院常务副院长、教授，博士生导师陈兴蜀，可谓巾帼不让须眉，她不仅牵头制定了《信息安全技术云计算服务安全指南》国家标准，填补了国内云计算安全标准的空白，还培养了许多网络安全专业的人才。为此，她被评为“网络安全优秀人才”。

陈兴蜀透露，她正在参与制定《个人信息保护》的国家标准，目前正在进行相关的研究工作，应该很快会公开征求意见稿。





