查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 国家网络安全宣传周 ·广告 ·让互联网更好地造福人民 ·武汉将打造中国网络安全谷 ·图文：维护网络安全不能单打独斗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 让互联网更好地造福人民 · 武汉将打造中国网络安全谷 · 图文：维护网络安全不能单打独斗 2 国家网络安全宣传周 2016.9.20 星期二 网络安全技术高峰论坛举行 10余位专家支招献策 图文：维护网络安全不能单打独斗 楚天都市报讯 图为：嘉宾体验防骗人机对话 楚天都市报记者李辉摄



楚天都市报记者王荣海 郭文杰



维护网络安全，需注意哪些问题？政府、企业和个人该做什么？昨日，国家网络安全宣传周的重头戏，网络安全技术高峰论坛举行。阿里巴巴集团CEO张勇、微软全球执行副总裁沈向洋、360公司董事长周鸿祎等10余位国内外顶尖网络安全专家支招维护网络安全。



网络安全光靠防不够



9月12日，阿里巴巴安全部门的几名员工在内网“秒杀”月饼活动中采用技术手段作弊，随后被公司劝退。此事在网络掀起轩然大波。因为涉及网络安全，张勇主动提起此事。他说，技术安全部门员工的职责是用技术保护用户的安全，而不是去抢月饼，这个问题上，阿里的态度是零容忍。张勇认为，维护网络安全光靠防是防不住的，需要有强有力的技术支持。最重要的是利用大数据、利用掌握的技术，对网络安全面临的问题进行层层追踪、层层溯源，只有这样，才能使我们的产业、消费者真正安全。

对此，微软全球执行副总裁沈向洋也有同感。他说，现在，人们不会使用不信任的软件、技术、终端。随着信息技术发展，我们正迎来第四次信息革命。可信任的技术，是我们迈向第四次信息革命成功的关键。去年，微软宣布每年投入10亿元，加强网络安全技术的建设，包括加强windows等所有平台的安全建设，解决网络安全问题。在网络时代，安全与信任越来越重要。我们需要建立一个让人们信任的互联网环境。



网络安全问题无边界



张勇认为，互联网应该是没有边界的，那些谋取不当利益的黑色、灰色产业链，应该是所有互联网企业的共同敌人。他呼吁打破企业的边界，携手合作，大数据商互相支持，真正实现在网络安全问题上无边界。

沈向洋也认为，网络安全不是单一企业或行业可以实现的，需要政府、业界各方加强互信、开放合作、协同创新。唯有如此，才能使网络安全工作事半功倍。

在360公司董事长周鸿祎眼里，维护网络安全必须要把所有人都调动起来，群策群力才能打赢。



建议加快个人信息保护立法



手机时代，为何网络诈骗会防不胜防？有的诈骗信息甚至连个人的姓名和家庭状况都掌握得一清二楚。在论坛上，360公司董事长周鸿祎称，最近他就收到过“周鸿祎，这是你孩子的照片，你看看……”这样的精准诈骗短信。他认为，背后的原因是个人数据的丢失。有的是个人对隐私保护不够，也有的与网站的网络安全防护不及时有关。

他认为，一些含有个人信息的网站，即使不是银行机构，不需要在网上发生现金交易，也应该主动去修补网站漏洞，有意识去保护用户信息和数据的安全。建议国家加快个人信息保护立法。





