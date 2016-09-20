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据新华社电 里约的科尔科瓦多山夜灯闪烁，山脚下马拉卡纳体育场内流光溢彩，第十五届夏季残疾人奥林匹克运动会昨日在这里闭幕，160个国家和地区的残奥健儿纵歌热舞、欢乐告别。

国际残奥委会主席克雷文在闭幕式致辞中说：“这是一届‘非凡’的残奥会，里约人热情的支持甚至比这座令人惊叹的城市还要美丽，运动员超出寻常的发挥是对你们的回报。”致辞之前，全场观众集体为在公路自行车赛中跌倒后去世的伊朗残奥选手巴赫曼·哥巴内扎德默哀。

过去的12天里，4400多名残奥运动员在赛场挥洒激情，淋漓尽致地展现出永不放弃的顽强斗志，诠释了不断挑战命运的拼搏精神。残奥会门票销售突破200万张，赛事在150多个国家和地区进行转播，数百万观众将最热烈的掌声送给了残奥健儿，让他们在运动中找回了自信，实现了梦想。

里约之行，中国残奥代表团创造了自1984年参加残奥会以来的最好成绩，共获107块金牌、239块奖牌，创51项世界纪录，连续第四届夺得金牌和奖牌榜双第一。这届残奥会，中国体育代表团第一次实现单届金牌数破百，先后获得中国残奥历史上的第400枚金牌和第1000枚奖牌，中国击剑“梦之队”包揽该项目所有14枚金牌中的9枚，游泳运动员黄文攀在里约泳池勇夺5金，5次打破世界纪录。金牌榜上，英国以64金列第二，乌克兰以41金排第三，有63个代表团获得了金牌，83个代表团登上了领奖台。

当晚，闭幕式变成了一个大型演唱会。从桑巴到摇滚，从流行音乐到波萨诺瓦，音乐让人们跳舞，让文化共鸣。里约奥组委主席努兹曼表示：“我们举办了伟大的奥运会和残奥会，这一切庆祝始于一个梦想，就是把里约变成奥运之城。”

当晚21时15分，里约市长帕埃斯将残奥会会旗交给克雷文，再由克雷文交给下届残奥会东道主代表、东京都知事小池百合子。在巴西“天后”伊韦蒂奇的歌声中，残奥会主火炬缓缓下降，残奥圣火熄灭。



里约残奥会最终奖牌榜（前十位）



代表团 金牌 银牌 铜牌 总数



中国 107 81 51 239

英国 64 39 44 147

乌克兰 41 37 39 117

美国 40 44 31 115

澳大利亚 22 30 29 81

德国 18 25 14 57

荷兰 17 19 26 62

巴西 14 29 29 72

意大利 10 14 15 39

波兰 9 18 12 39





