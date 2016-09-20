查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉将打造中国网络安全谷 ·图文：野芷湖立交北侧4条匝道今起通车 ·26名大学生有个片警“夏爸爸” ·武汉设新生儿急救站配备专用“移动ICU” ·一日连遭三袭震动美国本土 ·2万吨级海运货轮明年有望直达武汉 ·里约残奥会闭幕中国队夺107金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 武汉将打造中国网络安全谷 · 图文：野芷湖立交北侧4条匝道今 · 26名大学生有个片警“夏爸爸” · 武汉设新生儿急救站配备专用“移 · 一日连遭三袭震动美国本土 · 2万吨级海运货轮明年有望直达武 · 里约残奥会闭幕中国队夺107金 1 要闻 2016.9.20 星期二 长江经济带对接世界第一大港 2万吨级海运货轮明年有望直达武汉 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩）昨日，记者从舟山江海联运服务中心对接长江经济带战略协作会上了解到，2万吨级江海直达货轮正在研制，明年有望开通舟山到武汉航线。

从武汉顺江而下，驶出长江口，进入浩瀚的东海，联通世界第一大港宁波－舟山港，让“黄金水道”融入“海上丝绸之路”，这是武汉对接“一带一路”战略的大构想。但现状是，大型海船因南京长江大桥高度和吃水的原因，无法到达南京以上江段。目前从舟山港到长江中上游，通常需两次转运，先将远洋货轮转为江海直达货轮后，再到南京换为普通内河货轮。

昨天协作会上，专家公布了正在研制的2万吨级江海直达货轮，它的吃水介于普通海船与内河货轮之间，桅杆可以放倒，可以通过南京江段到达安徽马鞍山。该船预计明年上半年可以投入运行。该船研制成功后，专家将在其基础上继续研发适用于武汉江段的船型，明年有望研制成功。届时，武汉将实现和世界最大海港的“无缝对接”，货物在舟山港仅需要一次转运，成本比现在降低15%以上。





