查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉将打造中国网络安全谷 ·图文：野芷湖立交北侧4条匝道今起通车 ·26名大学生有个片警“夏爸爸” ·武汉设新生儿急救站配备专用“移动ICU” ·一日连遭三袭震动美国本土 ·2万吨级海运货轮明年有望直达武汉 ·里约残奥会闭幕中国队夺107金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 武汉将打造中国网络安全谷 · 图文：野芷湖立交北侧4条匝道今 · 26名大学生有个片警“夏爸爸” · 武汉设新生儿急救站配备专用“移 · 一日连遭三袭震动美国本土 · 2万吨级海运货轮明年有望直达武 · 里约残奥会闭幕中国队夺107金 1 要闻 2016.9.20 星期二 国家网络安全宣传周在汉开幕 76岁网络安全泰斗获百万重奖 武汉将打造中国网络安全谷 顶尖团队入驻最高享1亿元资助 开办少年班吸纳偏才怪才 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海 郭文杰）昨日，在国家网络安全宣传周网络安全技术高峰论坛上，武汉市介绍，将在临空港经济技术开发区建设国家网络安全人才与创新基地，打造“中国网络安全谷”。

国家网络安全人才与创新基地是在中央网信办的指导和支持下，由武汉市承接的我国网络安全领域的重点布局项目。该基地规划20平方公里，主要规划建设网络安全学院、网络安全产业园区。

网络安全学院将采取中央、地方和大学等多方共建的方法。武汉市介绍，师资方面，给予引进人才高出其他院系至少一倍以上的薪酬待遇、高出标准水平一倍以上科研项目启动经费。将网络安全人才纳入武汉“城市合伙人”计划，对引进的国内外顶尖人才，给予每人一次性200万元奖励补贴；对引进的拥有关键技术和成果、能带来重大经济效益和社会效益的顶尖人才及团队，实行“一事一议”，最高可给予1亿元资金资助。

网络安全学院采取多元化招生模式和校企协同人才培养模式。设立高额奖学金，吸引优秀考生或对网络安全技术有特别兴趣的学生报考。从国内设置网络安全一级学科大学、海外留学本科生和网络安全攻防大赛尖子选手中，“掐尖”招募硕士以上研究生；开办网络安全少年班，对“偏才”、“怪才”等特殊人才设置单独招生条件。

针对师资队伍，网络安全学院将实行与国际接轨的“长聘制”，改变传统考核机制，更加注重实战能力教学、创新创业等考核指标权重。针对学生，以学业能力评价制度替代考试制度，建立健全学分替代转换制度。

同时，武汉还提出打造“学院+园区”新模式，研发的技术和产品直接交给园区合作企业转化使用，鼓励和支持网络安全人才进行创业和成果转化，聚集与培育一批一流的网络安全企业。

按照规划，该基地今年将全面启动建设，一年时间形成雏形。





