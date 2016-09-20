查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 家庭百事 ·广告 ·幸福其实很简单 ·番茄炒辣椒 ·小别离2（17） ·外号伴我行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 幸福其实很简单 · 番茄炒辣椒 · 小别离2（17） · 外号伴我行 20 家庭百事 2016.9.20 星期二 番茄炒辣椒 楚天都市报讯 武汉 马洁



秋风起，收夏衣。正在忙活着我的一堆花花绿绿的裙子，老公凑过来了，说：你这些衣服啊，跟奥运会中国队有一拼。

切，番茄炒鸡蛋，我有那么俗气吗？我嗤之以鼻。

你这也差不多，番茄炒辣椒！老公不动声色。

我愣了三秒，然后爆笑。

我的衣服好歹是绿叶衬牡丹、荷叶配红莲、青枝搭红梅，好吗？什么番茄炒辣椒，差评！





