查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 家庭百事
·广告
·幸福其实很简单
·番茄炒辣椒
·小别离2（17）
·外号伴我行
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第11版 : 养生
第12版 : 关注
第14版 : 经济
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 楚动
第19版 : 跑腿
第20版 : 家庭百事
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第6版 : 评论
第8版 : 福彩
·
广告
·
幸福其实很简单
·
番茄炒辣椒
·
小别离2（17）
·
外号伴我行
20
家庭百事
2016.9.20 星期二
番茄炒辣椒
楚天都市报讯 武汉 马洁
秋风起，收夏衣。正在忙活着我的一堆花花绿绿的裙子，老公凑过来了，说：你这些衣服啊，跟奥运会中国队有一拼。
切，番茄炒鸡蛋，我有那么俗气吗？我嗤之以鼻。
你这也差不多，番茄炒辣椒！老公不动声色。
我愣了三秒，然后爆笑。
我的衣服好歹是绿叶衬牡丹、荷叶配红莲、青枝搭红梅，好吗？什么番茄炒辣椒，差评！