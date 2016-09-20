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 第20版 家庭百事
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·幸福其实很简单
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·小别离2（17）
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楚天都市报电子版
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20 家庭百事 2016.9.20 星期二
番茄炒辣椒
    楚天都市报讯 武汉 马洁

    秋风起，收夏衣。正在忙活着我的一堆花花绿绿的裙子，老公凑过来了，说：你这些衣服啊，跟奥运会中国队有一拼。
    切，番茄炒鸡蛋，我有那么俗气吗？我嗤之以鼻。
    你这也差不多，番茄炒辣椒！老公不动声色。
    我愣了三秒，然后爆笑。
    我的衣服好歹是绿叶衬牡丹、荷叶配红莲、青枝搭红梅，好吗？什么番茄炒辣椒，差评！


   