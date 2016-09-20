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20
家庭百事
2016.9.20 星期二
幸福其实很简单
楚天都市报讯 十堰 魏玉群
中午下班回家，老远我就在阳台上看见了大女儿。就在我俩目光交会的一刹那，我看见她扭头向屋内走去。
她是急着给我开门去了。门，终于在一阵啼哭声中徐徐地拉开。我看见小女儿的脸上挂着两行清泪，原来她想给我开门，不曾想，被姐姐快步抢了个先。
看着她那粉嘟嘟的小脸和一脸委屈的模样，真让人心疼。我慌忙将一只已跨进屋内的脚赶紧退到门外，哄着她说：“好好好，你给妈妈开门。”说完，便将门拉上。
我站在门外，静静地等。时间一分一秒地在走着，我想象着她再次见到我时的表情。她还够不到门把手呀！
我琢磨着，一个两岁多的孩子，一定是踮起脚尖，一手扶着墙，一手吃力地给我开门。我站在门外等待的那两三分钟时间里，我觉得自己是这个世界上最幸福的妈妈。
门，终于在一片欢笑声中打开了。
我看见女儿们一前一后地站着。姐姐站在妹妹身后，一只手还扶着妹妹。小女儿见到我的那一瞬间，漂亮的一双眼睛显得更加生动了，就像天上的星星一样亮。
我一把将她抱起，要是搁在平时，她一定会让我抱着她在空中转几个圈，可这次她却要慌着下来，我也只好顺势将她放下。
只见她弯下腰，从地上拿起一双我的拖鞋，说：“妈妈，换鞋。”
瞬间，一股暖流涌遍了我的全身。幸福原来很简单，有时，它就在开门的那一瞬间。
我很欣慰，一个年幼的孩子，居然都能有一片孝心，想着要去为大人做点力所能及的事情。
这句话永远都不会有错。一个好母亲胜过一个好老师。母亲不仅是孩子的第一任老师，也是终身的老师。孩子的身上有母亲的影子。