查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 家庭百事 ·广告 ·幸福其实很简单 ·番茄炒辣椒 ·小别离2（17） ·外号伴我行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 幸福其实很简单 · 番茄炒辣椒 · 小别离2（17） · 外号伴我行 20 家庭百事 2016.9.20 星期二 幸福其实很简单 楚天都市报讯 十堰 魏玉群



中午下班回家，老远我就在阳台上看见了大女儿。就在我俩目光交会的一刹那，我看见她扭头向屋内走去。

她是急着给我开门去了。门，终于在一阵啼哭声中徐徐地拉开。我看见小女儿的脸上挂着两行清泪，原来她想给我开门，不曾想，被姐姐快步抢了个先。

看着她那粉嘟嘟的小脸和一脸委屈的模样，真让人心疼。我慌忙将一只已跨进屋内的脚赶紧退到门外，哄着她说：“好好好，你给妈妈开门。”说完，便将门拉上。

我站在门外，静静地等。时间一分一秒地在走着，我想象着她再次见到我时的表情。她还够不到门把手呀！

我琢磨着，一个两岁多的孩子，一定是踮起脚尖，一手扶着墙，一手吃力地给我开门。我站在门外等待的那两三分钟时间里，我觉得自己是这个世界上最幸福的妈妈。

门，终于在一片欢笑声中打开了。

我看见女儿们一前一后地站着。姐姐站在妹妹身后，一只手还扶着妹妹。小女儿见到我的那一瞬间，漂亮的一双眼睛显得更加生动了，就像天上的星星一样亮。

我一把将她抱起，要是搁在平时，她一定会让我抱着她在空中转几个圈，可这次她却要慌着下来，我也只好顺势将她放下。

只见她弯下腰，从地上拿起一双我的拖鞋，说：“妈妈，换鞋。”

瞬间，一股暖流涌遍了我的全身。幸福原来很简单，有时，它就在开门的那一瞬间。

我很欣慰，一个年幼的孩子，居然都能有一片孝心，想着要去为大人做点力所能及的事情。

这句话永远都不会有错。一个好母亲胜过一个好老师。母亲不仅是孩子的第一任老师，也是终身的老师。孩子的身上有母亲的影子。





