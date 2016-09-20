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 第19版 跑腿
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·身份证丢失后女生名下多出7张银行卡
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·市民之声
楚天都市报电子版
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19 跑腿 2016.9.20 星期二
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    江汉区汪先生：我户籍在武汉市，之前办理的港澳通行证到期了，现在想申请新的通行证，不知需要带哪些材料？
    武汉市公安局出入境管理局：像汪先生这种情况，只需携带过期的港澳通行证、本人的二代身份证原件及登记照，到该局办证大厅申请。
    洪山区肖女士：前几天我驾车从欢乐大道往中北路方向行驶时，经过红庙立交桥下的路段，发现地面有几个大小不一的坑洞，可能因车速有点快，驶过时车胎被扎破了，差点出了事故。此处车流量较大，有较大安全隐患。
    洪山区城管委：此前已接到过市民的反映，工作人员已将路面的坑洞重新铺设了沥青。
    楚天都市报记者揭明玥


   