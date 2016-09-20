查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·广告 ·图文：快递行李和猫 一个星期仍没收到 ·身份证丢失后女生名下多出7张银行卡 ·广告 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：快递行李和猫 一个星期仍 · 身份证丢失后女生名下多出7张银 · 广告 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.20 星期二 图文：快递行李和猫 一个星期仍没收到 快递员：托运猫很麻烦，猫我现在养着，希望客户补交钱 楚天都市报讯 孙先生昨日反映，一个星期前，他从武汉快递一只猫和两箱行李往长春，现在仍未收到。让他更着急的是，快递员也联系不上了。

孙先生今年50岁，吉林长春人。他介绍，12日下午，他联系上一名快递员，将武汉的两箱行李和一只猫托运往长春。他与快递员约定的价格是560元。收款后，快递员告诉他，次日就会将猫和行李发往长春。可三四天过去了，行李和猫都不见踪迹。他联系快递员，对方告诉他，已通过一个货车司机托运。他又给货车司机打电话、发信息，对方不回复。他再给快递员打电话，对方也不接听了。

孙先生说，行李里有不少生活和办公用品，非常重要。猫也养了大半年，家人和它都有感情了。现在一个星期了，行李去向、猫的死活，他们都不清楚，很着急，妻子为此还哭了好几次。

昨日下午2时，楚天都市报记者查询发现，快递员使用的电话号码，系快捷速递湖北虎泉公司的寄件和取件电话。而孙先生手上快递单则是“优速快递”的。记者查询优速快递物流进展发现，快递昨日才由武汉发往北京。

随后，记者通过电话联系上优速快递武昌十六部，对方称，这名快递员并不是他们的职工，只是合作关系。他们不清楚为何快递寄得如此慢，建议直接联系快递员。

记者随即又联系上快递员祝先生，他说，他是快捷速递的快递员，优速快递是他们合作公司之一。他接单时没想到，托运猫很麻烦，优速快递公司和货车司机都不给运。如果走空运，光猫的托运费用就要近1000元。

祝先生说，目前，行李已经寄出，猫他现在养着，如果托运猫，他希望孙先生再补交一些钱。

昨日傍晚6时，孙先生致电记者说，双方商定，如果猫能安全到长春，他愿意追加300元。

“不能运就不要答应，有难度也可以沟通，不该不接电话。”对于快递员的服务态度，孙先生说会继续投诉。

楚天都市报记者李曼英 黄士峰





