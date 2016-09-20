图文：无数次“再来一遍”只为不留遗憾23日相约琴台获奖选手吟诵经典
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 第18版 楚动
·图文：无数次“再来一遍”只为不留遗憾
·23日相约琴台获奖选手吟诵经典
楚天都市报电子版
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18 楚动 2016.9.20 星期二
23日相约琴台获奖选手吟诵经典
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖）9月23日晚，“诗意流光·‘武广杯’第16届楚天少儿诗词朗诵大赛颁奖晚会”将在琴台音乐厅举行。从本届大赛胜出的近二十位孩子，将与中国顶级朗诵艺术家徐涛、康庄、杜宁林、胡乐民同台献艺。晚会分《雅颂》《风骨》《长歌》《宏声》4个篇章，二十多首经典诗词，徐徐展开五千年中华文明的如诗画卷。
    掬一把时间的流光，从诗意中摸索前行。作为本报创立的重大品牌活动，楚天少儿诗词朗诵大赛已经走过15年，但今年是尤为特别的一年。2016年，恰逢楚天都市报和武商广场成立20周年，报业和商业翘楚联手打造的“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛，选择在初赛、复赛、决赛之后，新增了这场颁奖晚会。
    为了在9月23日呈献给观众一台诗词盛宴，从9月11日开始至记者发稿前的晚上，获奖小选手们正在封闭式的“朗诵训练营”集训：小选手们从声调到情感表达，每个细节都琢磨推敲；无数次的“再来一遍”，就是为了不留遗憾；除了朗诵技巧提高，他们也收获了欢乐和友谊。

    诗意流光节目单

    开场：经典诗句串烧

    雅 颂
    风雅颂是诗之国度的缘起，也是浪漫诗歌的开端
    1、《诗经三首：关雎、桃夭、蒹葭》（朗诵者：熊先尧、黄卓旻、周岸之、张可人、陈橙子、杜宇祺、赵曼琳、熊子菲、文泓茗）
    2、《念奴娇·赤壁怀古》（朗诵者：康庄）
    3、《木兰辞》（朗诵者：杜安琪、陈橙子、葛元源、苏子瑜、刘缘、熊子菲、张可人、赵曼琳、祝紫菡）

    风 骨
    风骨是盛唐诗歌的精髓，也是理想主义的灵魂
    4、《春江花月夜》 （朗诵者：杜宁林）
    5、《李杜和声：将进酒、茅屋为秋风所破歌》 （朗诵者：胡乐民）
    6、《四时：春晓、采莲曲、山行、江雪》（朗诵及表演者：陈橙子、杜安琪、杜宇祺、葛元源、黄卓旻、刘欣颖、刘缘、苏子瑜、王兴泉、熊先尧、熊子菲、杨雨泽、詹元亨、张可人、张梓逸、赵曼琳、周岸之、祝紫菡）

    长 歌
    长歌是典雅宋代的从容，也是热血男儿的呼啸
    7、《破阵子·醉里挑灯看剑》（朗诵者：谢阳）
    8、《卜算子二首：咏梅》（朗诵者：张泽靖、万山河）
    9、《满江红》 （朗诵者：徐涛）

    宏 声
    宏声是峥嵘岁月的回响，也是激越时代的旋律
    10、《少年中国说》（朗诵者：符鑫、张泽靖、谢阳）
    11、《沁园春·雪》 （朗诵者：康庄）
    12、《祖国啊，我亲爱的祖国》（朗诵者：杜宁林）
    13、《就是那一只蟋蟀》（朗诵者：徐涛）


   