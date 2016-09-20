查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU” ·输血袋上写着主治医生的名字 ·老人按下警报器医生5分钟到场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：重症新生儿有了专用的“移 · 输血袋上写着主治医生的名字 · 老人按下警报器医生5分钟到场 17 健康 2016.9.20 星期二 高端医养融合社区落户江城 老人按下警报器医生5分钟到场 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙）如果老人在社区突发疾病，只用按一下距离最近的警报器，专业医生会在5分钟内赶到现场施救。这是武汉东湖高新区花山生态新城“泰康之家·楚园”养老社区提供的管家式医疗服务。

以往，一些养老院也曾尝试引进医疗服务，但因硬件不达标和专业医疗人才匮乏，难以满足老人需求。由泰康保险集团股份有限公司建设的楚园，不仅有智能舒适的居住设施，还设有医务室和全科门诊。社区的公共区、室内均装有报警器，居民也可随身携带跌倒触碰报警器。

楚园还借鉴美国“私人医生”以及“主治医师责任制”，每位居民都拥有由一名医生、护士、健康管理师、管家、社工组成的服务团队。一旦老人发生重病，社区急救车可将患者送往附近仅20分钟车程的省部属三甲综合医院，确保医学黄金急救时间。

据悉，楚园体验馆已于今年4月开馆并接受客户预定，首批开放约300户入住。





