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第17版 健康
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·图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU”
·输血袋上写着主治医生的名字
·老人按下警报器医生5分钟到场
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老人按下警报器医生5分钟到场
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健康
2016.9.20 星期二
高端医养融合社区落户江城
老人按下警报器医生5分钟到场
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙）如果老人在社区突发疾病，只用按一下距离最近的警报器，专业医生会在5分钟内赶到现场施救。这是武汉东湖高新区花山生态新城“泰康之家·楚园”养老社区提供的管家式医疗服务。
以往，一些养老院也曾尝试引进医疗服务，但因硬件不达标和专业医疗人才匮乏，难以满足老人需求。由泰康保险集团股份有限公司建设的楚园，不仅有智能舒适的居住设施，还设有医务室和全科门诊。社区的公共区、室内均装有报警器，居民也可随身携带跌倒触碰报警器。
楚园还借鉴美国“私人医生”以及“主治医师责任制”，每位居民都拥有由一名医生、护士、健康管理师、管家、社工组成的服务团队。一旦老人发生重病，社区急救车可将患者送往附近仅20分钟车程的省部属三甲综合医院，确保医学黄金急救时间。
据悉，楚园体验馆已于今年4月开馆并接受客户预定，首批开放约300户入住。