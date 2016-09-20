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 第16版 教科
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·技术转让所得未过500万的免税
楚天都市报电子版
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16 教科 2016.9.20 星期二
我省出台税收优惠政策支持职教校企合作
技术转让所得未过500万的免税
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）昨日，省财政厅、省国家税务局、省地方税务局、省教育厅联合下发通知，明确支持发展现代职业教育、加强校企合作的有关税收优惠政策，以支持我省职教事业发展。
    在企业所得税方面，对职业院校符合条件的技术转让所得，一个纳税年度里不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。
    此外，职业学校被认定为具有免税资格的非营利组织，其接受捐赠收入、会费等按规定免征企业所得税。通知还对职校及师生在创业增值税、个人所得税等方面减免也作出了相关规定。


   