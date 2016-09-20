查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教科 ·广告 ·图文：孩子想给妈妈的嘴巴装开关 ·图文：武汉研制架桥“大力士” ·技术转让所得未过500万的免税 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：孩子想给妈妈的嘴巴装开关 · 图文：武汉研制架桥“大力士” · 技术转让所得未过500万的免税 16 教科 2016.9.20 星期二 图文：武汉研制架桥“大力士” 一次架起双幅850吨重箱梁 填补国际空白 楚天都市报讯 图为：JQ850架桥机在余慈高速公路上施工



楚天都市报讯（记者宋效忠 通讯员洪杰雄 蔡薇）昨日，武汉专家自主研制的JQ850架桥机，轻松抓起两幅850吨重的箱梁，并将它们同时平稳架设在公路桥上。至此，该架桥机已在浙江宁波市的余慈高速公路上架起500多幅箱梁。

该架桥机由中铁科工集团机械设计院研制。省科技厅组织专家鉴定认为，架桥机及相关运梁车整体技术达国际领先水平，标志着我国首套内陆高等级公路大型双幅箱梁架运成套设备研制成功。

位于武汉的中铁科工集团机械设计院，一直站在我国高铁施工装备领域的最前沿。2014年8月开始，该院自主研发高等级公路大型架桥机，经过两年多研发、设计、制造和现场运用检验，促使JQ850架桥机及其成套设备成功填补国际空白。





