查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教科 ·广告 ·图文：孩子想给妈妈的嘴巴装开关 ·图文：武汉研制架桥“大力士” ·技术转让所得未过500万的免税 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：孩子想给妈妈的嘴巴装开关 · 图文：武汉研制架桥“大力士” · 技术转让所得未过500万的免税 16 教科 2016.9.20 星期二 武汉首次出版小学生创作绘本，在绘本中—— 图文：孩子想给妈妈的嘴巴装开关 楚天都市报讯 图为：邱馨漪和她的绘本



楚天都市报讯（记者罗欣）从文字到图片，全部由小学生自己手绘完成。楚天都市报记者昨获悉，武昌区新河街小学五（2）班学生邱馨漪的绘本作品——《邱邱想让妈妈变成什么样子》，已由武汉一家出版社免费出版，不日将与读者见面。

昨日，邱馨漪小朋友向记者介绍创作过程，读四年级上学期时，学校开展的绘本创作活动就引发她的兴趣。有天放学回家后，她正趴在书桌上思考创作主题，妈妈过来批评她：“又发什么呆？不知道要好好做作业吗，做不完就要熬夜了。”妈妈唠叨让她觉得烦，但恰好也给了她灵感，“干脆在绘本中，把妈妈的缺点都写出来。”

翻阅绘本，记者看到许多充满童趣和想象力的情节：妈妈唠叨不停，邱邱希望在妈妈的嘴巴上装个开关，这样，妈妈再唠叨时就可以让妈妈“安静”；妈妈有时很忙，邱邱跟她说话就不怎么搭理，邱邱希望妈妈能长个大耳朵，随时听到邱邱说话；邱邱希望妈妈能有四只手，这样就能快点做完家务陪她……

邱馨漪说，原始创作出来后，在班级同学中热传。“她写的都是来源于自己的生活，画得也有趣，容易引发同学共鸣。”新河街小学校长夏艳蓉说，这种创作也是一种亲子沟通，家长能了解孩子们的心声，进而对自己的行为和教育方法作改进。

“妈妈看到我画的东西，也笑了呢，并没有因为我吐槽她而生气。”邱馨漪说，把妈妈的缺点画出来后，自己反而对妈妈没有那么多抱怨，“妈妈发脾气时，也是因为我不太听话，我以后要少跟她对着干。”

邱馨漪的妈妈则告诉记者，女儿的作品也促使自己进行反思。

据悉，此次与邱馨漪一起出版绘本作品的，还有武汉市武昌区另5所小学的5名学生。

“这是武汉小学生自制绘本的首次正式出版。”武昌区教育局人士称，去年该区“蒲公英悦读小镇”从全区小学选了107本绘本作品公开展出，并从其中挑选获得评价最高的6本正式结集出版。





