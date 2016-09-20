广告：动向新闻武汉8月份房价涨幅继续扩大图文：公交专用道明年将达400公里警惕“毒贷款”向高校渗透全省房价涨幅为何高于武汉市今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情开奖公告
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 第14版 经济
·广告：动向新闻
·武汉8月份房价涨幅继续扩大
·图文：公交专用道明年将达400公里
·警惕“毒贷款”向高校渗透
·全省房价涨幅为何高于武汉市
·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情
·开奖公告
楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.20 星期二
开奖公告
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