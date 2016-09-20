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 第14版 经济
·广告：动向新闻
·武汉8月份房价涨幅继续扩大
·图文：公交专用道明年将达400公里
·警惕“毒贷款”向高校渗透
·全省房价涨幅为何高于武汉市
·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.20 星期二
今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情
鄂东月底前基本无雨
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）前日和昨日，雨水总算光顾旱情严重的鄂西地区。来自气象部门最新资料显示，今起十天鄂西将有两轮降雨，有利缓解持续多日的旱情。
    省气象局介绍，8月10日至9月17日，十堰地区平均降水量仅35.3毫米，为1960年有完整气象记录以来历史同期最少，偏少近八成。鄂西北玉米和中稻生长受到严重影响，部分地区人、畜饮水困难。好在前日至昨日，鄂西北和鄂西南局地出现中雨和小雨。
    根据最新资料分析，预计今日我省西部小雨，25—27日西部和北部小到中雨，配合开展人工增雨，鄂西旱情将会有所缓和。而中东部地区月底前基本无雨，旱情将继续蔓延。


   