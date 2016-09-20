查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·武汉8月份房价涨幅继续扩大 ·图文：公交专用道明年将达400公里 ·警惕“毒贷款”向高校渗透 ·全省房价涨幅为何高于武汉市 ·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 武汉8月份房价涨幅继续扩大 · 图文：公交专用道明年将达400 · 警惕“毒贷款”向高校渗透 · 全省房价涨幅为何高于武汉市 · 今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 · 开奖公告 14 经济 2016.9.20 星期二 全省房价涨幅为何高于武汉市 统计局回应：受基数影响 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员舒猛）前8个月我省房价同比涨17.2%（本报19日A08版报道），多位读者来电询问：为何全省房价涨幅高于武汉市？省统计局对此回复是“受基数影响”。

针对报道中提到“1—8月全省房屋均价为 6837元，同比上涨17.2%，其中武汉市房屋均价为9633元，同比上涨15.8%。”读者洪先生来电称：“平常我们总觉得武汉市房价涨得快，怎么全省涨得比武汉市还快呢？”

省统计局人士向记者解释，1—8月，武汉市房屋均价涨1315元，由于武汉市商品房销售在全省占比高，因此带动全省房屋均价涨1004元。但武汉市房价原来的基数比全省高许多，所以相应的涨幅就比全省低。





