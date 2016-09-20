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第14版 经济
·广告：动向新闻
·武汉8月份房价涨幅继续扩大
·图文：公交专用道明年将达400公里
·警惕“毒贷款”向高校渗透
·全省房价涨幅为何高于武汉市
·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情
·开奖公告
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广告：动向新闻
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武汉8月份房价涨幅继续扩大
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警惕“毒贷款”向高校渗透
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全省房价涨幅为何高于武汉市
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开奖公告
14
经济
2016.9.20 星期二
警惕“毒贷款”向高校渗透
农行省分行向湖大新生传授理财第一课
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰 通讯员曹成刚 胡洁）“理财不是一夜暴富的投机，金融是伴随我们一生的财富工具。”昨日，农行省分行“金融知识进万家”宣传走进湖北大学，行长朱正罡为上千名新生传授人生理财第一课，教新生如何识别毒贷款，防范金融诈骗。
针对非法网络借贷向高校渗透、借款小广告贴到了课桌上这一现象（本报9月16日曾报道），朱正罡告诉同学们，非法借贷通常以低息为幌子，以无担保、甚至不需要征信吸引学生。非法网络借贷协议暗藏诸多陷阱，后续会变相收取费用，一旦学生贷款逾期，就会带来很多问题，严重影响学业。
“不管遇到高息的投资，还是低息的贷款，首先要问一问天上会不会掉馅饼？想通了这个逻辑，就很难再上当。”朱正罡希望，各位新生一定要提高警惕，不为厚利所诱惑，更不要把生活费拿出去投资。
此外，进入大学，个人信用也开始积累。朱正罡告诉各位新生，一定要珍视个人诚信的成绩单，保持良好的征信记录，为进入社会打下良好的信用基础。