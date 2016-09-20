查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·武汉8月份房价涨幅继续扩大 ·图文：公交专用道明年将达400公里 ·警惕“毒贷款”向高校渗透 ·全省房价涨幅为何高于武汉市 ·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 武汉8月份房价涨幅继续扩大 · 图文：公交专用道明年将达400 · 警惕“毒贷款”向高校渗透 · 全省房价涨幅为何高于武汉市 · 今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 · 开奖公告 14 经济 2016.9.20 星期二 警惕“毒贷款”向高校渗透 农行省分行向湖大新生传授理财第一课 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰 通讯员曹成刚 胡洁）“理财不是一夜暴富的投机，金融是伴随我们一生的财富工具。”昨日，农行省分行“金融知识进万家”宣传走进湖北大学，行长朱正罡为上千名新生传授人生理财第一课，教新生如何识别毒贷款，防范金融诈骗。

针对非法网络借贷向高校渗透、借款小广告贴到了课桌上这一现象（本报9月16日曾报道），朱正罡告诉同学们，非法借贷通常以低息为幌子，以无担保、甚至不需要征信吸引学生。非法网络借贷协议暗藏诸多陷阱，后续会变相收取费用，一旦学生贷款逾期，就会带来很多问题，严重影响学业。

“不管遇到高息的投资，还是低息的贷款，首先要问一问天上会不会掉馅饼？想通了这个逻辑，就很难再上当。”朱正罡希望，各位新生一定要提高警惕，不为厚利所诱惑，更不要把生活费拿出去投资。

此外，进入大学，个人信用也开始积累。朱正罡告诉各位新生，一定要珍视个人诚信的成绩单，保持良好的征信记录，为进入社会打下良好的信用基础。





