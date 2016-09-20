查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·武汉8月份房价涨幅继续扩大 ·图文：公交专用道明年将达400公里 ·警惕“毒贷款”向高校渗透 ·全省房价涨幅为何高于武汉市 ·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 武汉8月份房价涨幅继续扩大 · 图文：公交专用道明年将达400 · 警惕“毒贷款”向高校渗透 · 全省房价涨幅为何高于武汉市 · 今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 · 开奖公告 14 经济 2016.9.20 星期二 图文：公交专用道明年将达400公里 楚天都市报讯 图为：启动仪式上，市民骑自行车呼吁绿色出行 楚天都市报记者李辉摄



楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员龚娇）昨日下午，武汉市交委等11家单位联合启动2016年“公交出行宣传周及绿色出行”活动。记者从启动仪式上获悉，《武汉市公交专用车道管理办法》将于下月正式实施，明年武汉市的公交专用道里程争取达400公里。

武汉市交委副主任陈佑湘介绍，今年年底武汉市的公交专用道里程有望达到170公里，争取在明年达到400公里。截至6月底，武汉市已有35条、155公里公交专用道投入使用。





