查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第14版 经济
·广告：动向新闻
·武汉8月份房价涨幅继续扩大
·图文：公交专用道明年将达400公里
·警惕“毒贷款”向高校渗透
·全省房价涨幅为何高于武汉市
·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情
·开奖公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第11版 : 养生
第12版 : 关注
第14版 : 经济
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 楚动
第19版 : 跑腿
第20版 : 家庭百事
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第6版 : 评论
第8版 : 福彩
·
广告：动向新闻
·
武汉8月份房价涨幅继续扩大
·
图文：公交专用道明年将达400
·
警惕“毒贷款”向高校渗透
·
全省房价涨幅为何高于武汉市
·
今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情
·
开奖公告
14
经济
2016.9.20 星期二
图文：公交专用道明年将达400公里
楚天都市报讯 图为：启动仪式上，市民骑自行车呼吁绿色出行 楚天都市报记者李辉摄
楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员龚娇）昨日下午，武汉市交委等11家单位联合启动2016年“公交出行宣传周及绿色出行”活动。记者从启动仪式上获悉，《武汉市公交专用车道管理办法》将于下月正式实施，明年武汉市的公交专用道里程争取达400公里。
武汉市交委副主任陈佑湘介绍，今年年底武汉市的公交专用道里程有望达到170公里，争取在明年达到400公里。截至6月底，武汉市已有35条、155公里公交专用道投入使用。