查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：湖北双色球富豪榜再添3位新丁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：湖北双色球富豪榜再添3位 8 福彩 2016.9.20 星期二 图文：湖北双色球富豪榜再添3位新丁 单期三注大奖齐落武汉 我省今年已中出41注一等奖 楚天都市报讯 楚天都市报记者曹磊 通讯员辛丹丹 李洋



“又中3注头等奖！湖北福彩的彩民最近这是开足马力在捞大奖啊！”9月18日晚，双色球第16109期开奖，全国共中出8注单注奖金671万元的头奖。我省彩民中得其中3注，全部出自武汉市，分别落在沌口、武昌和江夏，且均为复式投注。

截至目前，湖北今年已中出双色球一等奖41注。



沌口：“8+1”中出675万

六个二等奖后终出头奖



昨天一早，记者首先来到沌口开发区贸易三路的42040154号福彩站。销售员刘先生说，他在这个站点已经工作了4年，经历了6个双色球二等奖，这次终于盼来了一个675万元的头奖。

刘先生说，18日晚双色球开奖后，他受朋友所托帮忙查开奖号码。没想到跑到站点一打开投注机，他竟看到中出头奖的信息。刘先生觉得中奖号码十分熟悉，细细想来应该是一位长期守号的彩民：“这位彩民每期几乎都会买一注‘8+1’，红球是固定号，只是定时更换蓝号。他还会结合几注机选和几注单式守号，这样多种投注方式结合的方法很值得借鉴。”



武昌：“9+1”中678万

临时改号才擒下大奖



离开沌口大奖站点，记者又来到了武昌涂家岭的42050370号福彩站，站点门口已经聚集了不少彩民，很多人都是听说这里出了个678万大奖特地赶来的。彩民张先生说自己买了很多年彩票，这还是第一次见到一等奖。当记者告诉他当晚一共中出三个大奖时，他更是惊讶不已，连忙买了20元的双色球，表示一定要沾沾这个喜气。

站点业主魏女士说，这几天由于过节来买彩票的人特别多，很难猜测具体是谁。这时魏女士的丈夫插话道：“中奖彩民很可能是个老彩民，是临时改了之前打过的彩票号码，才中的这个大奖。”



江夏：“9+3”中716万

新手在忙乱中敲出大奖



“哎呀，你别问我，我才来几天，还不是蛮熟。”当记者最后来到江夏区郑店街医院旁的42110014号福彩站时，销售员李女士说起站内中出大奖的情况略显慌张。她说，自己是9月15日中秋节才到站点上班的。

李女士回忆，这几天每天下午三四点钟就有很多彩民来打彩票，由于她是新手，每天都蛮紧张，一直都是忙乱的：“是什么时候打出的大奖彩票，谁中的奖，真是一点印象都没有。”

不过，李女士还是对自己才上班就打出大奖的好运气感到非常兴奋：“大家都说我运气特好，这个站点开了好多年都没中一个大奖，我一来就打出了一个大奖。”





