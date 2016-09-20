查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·大医院为何“床位越多看病越难” ·图文：不择校的勇气还是源于实力 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第20版 : 家庭百事 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 大医院为何“床位越多看病越难” · 图文：不择校的勇气还是源于实力 · 微观点 6 评论 2016.9.20 星期二 微观点 楚天都市报讯 对于“抢房”现象，切莫再简单归咎于居民“买涨不买落”的心理。如何让楼市调控政策符合市场预期，才是消除广大居民恐慌心理、避免“抢房”现象再现的关键。

——继苏州、厦门之后，杭州19日起实施新一轮住房限购政策，《新京报》昨日对此发表观点



按照法律规定，带薪年假可跨一个年度安排，也就是“今年不休，可以明年休。”

——对于“带薪年假只能当年休”的说法，北京市人社局明确表示这是误读

新上任的领导，不仅要接过权力，也要接下问题，以不怕难、不怕乱的态度去迎接任务、解决问题。

——云南省委常委、组织部部长李小三日前在全省新任村“两委”负责人示范培训班开班式上说，新官理旧账，反映正确的政绩观



别人都没做的时候，你做了，你就是异类；你做得成功做得好，你就是出头鸟，你做得不好，还有很多人看你笑话。

——政务微博活跃的深圳，却几乎找不着有影响力的官员微博。深圳为何难觅“官员大V”，一位官员直言不讳，实名开微博要面对不小的压力



月饼作为季节性产品，须警惕不良商家把过期月饼用作其他食品原材料或低价流向农村地区。

——中秋节过去了，雄踞各大商场和超市货架许久的月饼也在一夕之间下架，卖剩的月饼去哪了？专家呼吁，对于剩余月饼的处理需建立有效的处理机制，有关部门予以监督，保障老百姓“舌尖上的安全”



总有人诗意盎然地说：抑郁症就是一次心灵感冒。其实，得病就是得病,哪有那么浪漫。

——日前，曾经也是一名抑郁症患者的崔永元连续更新微博，结合自己的经验，告诫患者朋友,重视病情好好配合医生治疗,这不是一种见不得人的病





