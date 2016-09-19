查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 书香 ·图文：少年与天光 ·襄阳“金凤凰”七十再立 ·让貂蝉与关羽同行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：少年与天光 · 襄阳“金凤凰”七十再立 · 让貂蝉与关羽同行 16 书香 2016.9.19 星期一 《异瞳》解构“千里走单骑” 让貂蝉与关羽同行 楚天都市报讯 近日，东方出版社推出长篇小说《异瞳》，以一种出人意料的方式解构了关羽“千里走单骑”的故事。作者赵焰是安徽商报副总编辑，也是中国作协会员，安徽省作家协会副主席。其徽州文化系列散文八种、历史传记“晚清三部曲”等书籍，以文笔畅达，思想通透见长，多种作品在全国有较大影响。

在小说《异瞳》中，赵焰增添了貂蝉与关羽相伴而行的情节，从人性的角度重新诠释和塑造了其中的人与物：曹操、关羽、貂蝉、糜萍、马弁（周仓）、张飞乃至拟人化的赤兔马、青龙偃月刀、《春秋》等。他（她、她）们击鼓传花式的讲述，既生动有趣、引人入胜，又意蕴丰厚、环环相扣，结尾更是出人意料。

著名作家贾平凹为《异瞳》题写了书名。著名作家韩少功评论该书：作者以多视角重建有关历史英雄人物的现代想象，天马行空而又精编巧织，比正史多了活泼意趣，比戏说多了悲悯情怀，开拓了一种令人惊异的文学可能性。

中山大学中文系教授、博导谢有顺评论说：赵焰的文字有一种迷人的光彩和丰沛的密度，大水走泥，月色温柔，灼灼其华既入眼眸，也让人心里发热。纵观《异瞳》，草蛇灰线，伏延千里，行文忠直又不乏诡异，探询人性的宽阔、幽微，也透着深切的伤怀和悲悯。

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