查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·广告 ·图文：中国军团金牌数破百 ·刘磊将担任闭幕式中国代表团旗手 ·卓尔1比0胜梅州 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 图文：中国军团金牌数破百 · 刘磊将担任闭幕式中国代表团旗手 · 卓尔1比0胜梅州 · 简讯 14 体育 2016.9.19 星期一 卓尔1比0胜梅州 进球功臣杨超声拼断腿 楚天都市报讯 楚天都市报梅州五华电（记者蔡毅）昨日下午在中甲联赛第27轮比赛中，武汉卓尔队凭借杨超声的进球1比0客场战胜梅州客家，取得费拉拉自上任以来的首个连胜以及首个客场胜利。不过，本场比赛中，杨超声右腿腓骨粉碎性骨折。武汉队主帅费拉拉赛后直言将胜利献给杨超声，“取得这场比赛的胜利，我要感谢队员们的付出，更要感谢杨超声，我们全队将这场比赛胜利献给杨超声。”

比赛开始后，武汉队主帅费拉拉给球队制定的战术是防守反击，而不像以往，要求全队从第1分钟攻到最后1分钟。这种改变使得武汉队在上半场比赛中获得了更多的机会。第30分钟，武汉队后场长传发动反击，前锋杨超声摆脱对方中后卫防守后形成单刀机会，面对梅州客家门将左脚大力抽射破门得分。不过在第41分钟，杨超声被对方中后卫铲倒在地，造成右脚踝脱臼以及右小腿腓骨粉碎性骨折。最终，武汉队将杨超声的进球转化成胜果，1比0拿下梅州客家。本场比赛结束后，武汉队27轮过后积34分，排名联赛第13位，领先倒数第二的青岛中能依旧有6分的优势。这意味着，在剩余三轮联赛中，武汉队只要再拿到4分，就能保级成功。





