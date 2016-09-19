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体育
2016.9.19 星期一
卓尔1比0胜梅州
进球功臣杨超声拼断腿
楚天都市报讯 楚天都市报梅州五华电（记者蔡毅）昨日下午在中甲联赛第27轮比赛中，武汉卓尔队凭借杨超声的进球1比0客场战胜梅州客家，取得费拉拉自上任以来的首个连胜以及首个客场胜利。不过，本场比赛中，杨超声右腿腓骨粉碎性骨折。武汉队主帅费拉拉赛后直言将胜利献给杨超声，“取得这场比赛的胜利，我要感谢队员们的付出，更要感谢杨超声，我们全队将这场比赛胜利献给杨超声。”
比赛开始后，武汉队主帅费拉拉给球队制定的战术是防守反击，而不像以往，要求全队从第1分钟攻到最后1分钟。这种改变使得武汉队在上半场比赛中获得了更多的机会。第30分钟，武汉队后场长传发动反击，前锋杨超声摆脱对方中后卫防守后形成单刀机会，面对梅州客家门将左脚大力抽射破门得分。不过在第41分钟，杨超声被对方中后卫铲倒在地，造成右脚踝脱臼以及右小腿腓骨粉碎性骨折。最终，武汉队将杨超声的进球转化成胜果，1比0拿下梅州客家。本场比赛结束后，武汉队27轮过后积34分，排名联赛第13位，领先倒数第二的青岛中能依旧有6分的优势。这意味着，在剩余三轮联赛中，武汉队只要再拿到4分，就能保级成功。