查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·广告 ·图文：中国军团金牌数破百 ·刘磊将担任闭幕式中国代表团旗手 ·卓尔1比0胜梅州 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 图文：中国军团金牌数破百 · 刘磊将担任闭幕式中国代表团旗手 · 卓尔1比0胜梅州 · 简讯 14 体育 2016.9.19 星期一 刘磊将担任闭幕式中国代表团旗手 楚天都市报讯 据新华社电中国残奥代表团昨日公布了里约残奥会闭幕式中国代表团旗手的人选，举重选手刘磊将高擎五星红旗在闭幕式上走进马拉卡纳体育场。

刘磊是山东枣庄人，1988年出生的他自幼因小儿麻痹症导致下肢行动不便。2003年，他开始参加举重训练，2004年跻身山东省队，虽一度因为技术动作尚需雕琢而被调至田径队投掷组，但经过刻苦训练，他重新回到举重赛场。

自2005年参加全国残疾人举重锦标赛以来，刘磊先后打破1次全国纪录、3次世界青年纪录、6次世界纪录，在全国性比赛中夺得2金1银的好成绩。在本届里约残奥会上，刘磊在男子举重72公斤级比赛中勇夺金牌，实现了北京残奥会、伦敦残奥会与里约残奥会三连冠。“很意外。”刘磊这样形容自己的感受，“其实整个举重队的队员们都非常棒，在赛场上表现都很优秀，我可能只是比较幸运而已。”他说，能接过这一光荣的任务，感到非常荣幸，也非常高兴。





