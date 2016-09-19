查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·广告 ·图文：中国军团金牌数破百 ·刘磊将担任闭幕式中国代表团旗手 ·卓尔1比0胜梅州 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 图文：中国军团金牌数破百 · 刘磊将担任闭幕式中国代表团旗手 · 卓尔1比0胜梅州 · 简讯 14 体育 2016.9.19 星期一 里约残奥会今日闭幕 图文：中国军团金牌数破百 楚天都市报讯 图为：周洪转为中国夺得里约残奥会第100金 新华社发



据新华社电里约残奥会将于北京时间今日落幕，在圣火燃烧的12个日夜里，这个代表着残疾人运动最高水准的体育殿堂演绎了太多令人难忘的瞬间，留下了太多包含笑与泪的时刻。昨日，中国残奥军团再夺11金，金牌总数达到105块。当天，游泳项目比赛全部结束，在夺得男子4×100米混合泳接力冠军后，中国游泳健儿以37金30银25铜的残奥会历史最好成绩完美收官。今日，中国代表团在最后一个比赛日还有1个大项、3个小项的比赛。

截至昨日，中国体育代表团共收获105金81银51铜，继续高居金牌和奖牌榜之首。英国以64金39银44铜位居次席，乌克兰以41金37银39铜排第三。

游泳项目的最后一个比赛日，中国“泳军”再添两金。其中，张丽在女子100米自由泳S5级决赛中夺冠，周聪、林福荣、宋懋璗和王益楠在男子4×100米混合泳接力中摘得最后一枚游泳项目金牌。本届残奥会，中国运动员在里约泳池共收获37金，金牌数创残奥会历史新高，是中国体育代表团名副其实的夺金大户。

田径赛场上，中国健儿掀起夺金高潮，当天夺得的11枚金牌中有7枚来自田径。其中，周洪转在轮椅竞速女子800米T53级决赛中打破世界纪录，为中国体育代表团摘得里约残奥会上的第100枚金牌。





