查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 文娱 ·广告 ·图文：江城亮嗓 ·小别离2 16 ·图文：黄渤去“女儿国”当老板了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 图文：江城亮嗓 · 小别离2 16 · 图文：黄渤去“女儿国”当老板了 13 文娱 2016.9.19 星期一 图文：黄渤去“女儿国”当老板了 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）自打在综艺节目《极限挑战》里以“垃圾袋女装”示人后，黄渤就成了让网友爱不释手的超喜感“青岛贵妇”。楚天都市报记者昨悉，这位“贵妇”女人缘太好，居然被请进了“女儿国”。

曾出品《西游记之大闹天宫》和《西游记之三打白骨精》的星皓影业相关负责人向记者确认，黄渤将担任该系列第三部电影《西游记之女儿国》的出品人，带领“唐僧”冯绍峰、“猪八戒”小沈阳决战2018年大年初一。

2014年春节，甄子丹、郭富城、周润发领衔的《大闹天宫》一边陪全国观众过大年，一边赚走10亿元票房；2016年春节，巩俐、郭富城、冯绍峰、小沈阳担纲的《三打白骨精》轻松拿下12亿元票房。《三打》在今年春节期间举办庆功会时，出品方承认已启动《女儿国》项目，锁定2018年春节档。没想到，该项目公布的首个大动作，就是将影帝黄渤请去做出品人。

为什么拉拢黄渤？一位资深制片人告诉楚天都市报记者，黄渤目前是全国片酬最高的演员，可以说，有黄渤参与的电影项目，十有八九不会亏。而今年6月，黄渤在上海国际电影节上推出了自己的扶持新导演计划，流露出转型幕后的打算。“《西游记》这个系列经过两个春节档的考验，已是含金量很高的电影IP，黄渤借这个项目试水出品人，倒也合适。”

据悉，冯绍峰、小沈阳已确认将继续饰演唐僧和猪八戒，但孙悟空的人选一直秘而不宣。巧的是，黄渤此前曾在《西游降魔篇》中饰演过孙悟空，《女儿国》会不会想让这位出品人再变一次猴子？对此，片方宣传人未正面回复，只表示具体演员名单会在开机后陆续公布。





