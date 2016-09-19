查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 文娱 ·广告 ·图文：江城亮嗓 ·小别离2 16 ·图文：黄渤去“女儿国”当老板了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 图文：江城亮嗓 · 小别离2 16 · 图文：黄渤去“女儿国”当老板了 13 文娱 2016.9.19 星期一 小别离2 16 楚天都市报讯 莫莉起早摸黑的，最初嫁给巴德是看他长得好看吧



住爸巴德其实是一个很英俊的男人，但他心不在焉而又略有心事的沉默样子，会让身边的人着急。住妈莫莉是个上班忙碌、下班持家、快累喘了的女人，她对他可能有些心急吧，比如有一天朵儿听见她在骂他：我们总不能永远租房过日子吧！你爱我吗，爱我吗？

原来他们这HOUSE是租来的。为了减轻点房租，他们就做HOMESTAY接收外国学生。有时候在住妈住爸的争吵声中，朵儿会忍不住同情住妈莫莉一点，虽然自己不喜欢她，但同情还是有一点儿。看着她那忙乱的样子，朵儿有时会想，莫莉起早摸黑的，最初嫁给巴德是看他长得好看吧？

此刻，朵儿拎着装有换洗衣服的塑料袋，走到了一层。

现在她听见在这吵闹声中，还有一阵阵摇滚乐从一层顶头那间小房间里传来。朵儿知道那里住着一个来自巴西、头上扎着许多漂亮小辫的女生，名叫布兰妮。

布兰妮与朵儿年纪相仿，不同的是，她是来这里的高中作两个月的短期访学。在朵儿看来，这其实是来西雅图玩。确实，布兰妮平时总是在外面玩，或者带同学来这里聚，他们在这里聚会的时候，音乐声大到让朵儿明白了巴西人为什么爱跳舞，因为那种音乐让人血液都在燃烧。当然，他们聚得多了，也吵到了朵儿写作业。

今天朵儿走到浴室旁时，住妈莫莉突然从楼上下来了。

她是不想跟老公吵了，于是甩手而下，脸上还带着怒气。她看见了正准备洗澡的朵儿，就没头没脑地说，嗨，玛丽，从今天起，洗澡不能超过10分钟。在幽暗的过道里，朵儿看着莫莉红通通的脸，呆住了。

莫莉说，你每次洗澡花太多时间了。

对于朵儿的洗澡时长，莫莉有意见，朵儿是知道的，因为小女孩妮可告诉过她，妈妈说你洗澡时间太长了，妈妈在给我洗澡的时候这么说。现在莫莉亲口在说这事了。

朵儿有些发蒙，她注意到了莫莉的脸上还带着刚才与老公吵架的余怒，所以显得很严厉。

朵儿没吱声，但向莫莉摊了摊双手。

莫莉以为这女生没听懂，就伸出手指，做了一个数字10的手势，说，10分钟，够了。

朵儿看见三个小孩子这时像三只小猴，正从扶梯上方探着脑袋看她们。他们中的妮可学妈妈的样子，也向她伸出手指，做了一个10分钟的手势。

朵儿说，啊，10分钟？不够洗头发。

莫莉说，我都够了，你怎么不够？

朵儿心想，这奇葩这么省。于是说，我平时洗澡也没花太多时间呀。

莫莉皱眉，摇头说，太长了，有时都超过半个小时了。

突然，朵儿感觉手里的衣袋被人一拉，抢走了，是杰克。杰克像个小疯子一样咯咯地笑着，往楼梯上跑。朵儿伸手去拉他衣服，心里恼火，没觉得这有什么好玩的，一点都不好玩。

下期预告：这个家确实像战场，而且是无心再战的战场





