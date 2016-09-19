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文娱
2016.9.19 星期一
关派传人侯丹梅
图文：江城亮嗓
绕梁高音让武汉观众见识“中国好嗓子”
楚天都市报讯 图为：“梅展霜艺”演出现场 通讯员李炜摄
楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员张晓雨）在当代中国戏曲舞台上，关肃霜是“文武全才”的代名词，虽然这位湖北籍京剧表演艺术家早已仙逝，但她开创的“关派艺术”被其弟子、贵州京剧院院长侯丹梅发扬光大。昨日，贵州京剧院《梅展霜艺——侯丹梅“关派”经典剧目演唱会》来到湖北省京剧院京韵大舞台，侯丹梅用她高低不挡、宽窄富裕的嗓音，演绎师父关肃霜的代表剧目《铁弓缘》、《黛诺》片段，被观众赞为“声似、情似、神似”。
一开场，侯丹梅从“山风吹来一阵阵”，唱到“我从小无爹无娘无人问”，现代京剧《黛诺》那具有西南少数民族特色的唱腔，给江城吹来一股民族风。
虽然现场是京剧演唱会，不是京剧折子戏，观众不能一睹关派“靠旗出手”的武功绝技，但昨晚侯丹梅用娃娃调演绎的《铁弓缘》经典唱段“母女们走慌忙阳光路上”，则让观众的耳朵折服。
演唱会两个半小时，除著名京剧表演艺术家朱世慧、裴咏杰、关肃霜女儿关晓霜各助演一二个唱段外，近两个小时都是侯丹梅的主场，因为演唱的都是各剧目经典唱段，或激越昂扬，或愁肠百转，声音一直都在高音区，听得观众既过瘾又心疼，连夸“嗓子真好，不简单”。
演出前，楚天都市报记者专访侯丹梅，得知她刚从央视“2016全球华人中秋京剧演唱会”录制现场赶到武汉，连轴转已让她在人前几乎“失声”，只能轻声细语，可一上台，她却病态全消靓丽开腔，观众竟察觉不出丝毫异样，难怪她被关肃霜生前叹为“角儿胚子”，被业内评价“有台缘”。
侯丹梅说，“关派艺术”不仅要能文能武，更重要的是很独特的发声方式和唱法应用。“即便是我新创的剧目《布依女人》等，也是在沿着师父的路子在走。”