查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 文娱 ·广告 ·图文：江城亮嗓 ·小别离2 16 ·图文：黄渤去“女儿国”当老板了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 图文：江城亮嗓 · 小别离2 16 · 图文：黄渤去“女儿国”当老板了 13 文娱 2016.9.19 星期一 关派传人侯丹梅 图文：江城亮嗓 绕梁高音让武汉观众见识“中国好嗓子” 楚天都市报讯 图为：“梅展霜艺”演出现场 通讯员李炜摄



楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员张晓雨）在当代中国戏曲舞台上，关肃霜是“文武全才”的代名词，虽然这位湖北籍京剧表演艺术家早已仙逝，但她开创的“关派艺术”被其弟子、贵州京剧院院长侯丹梅发扬光大。昨日，贵州京剧院《梅展霜艺——侯丹梅“关派”经典剧目演唱会》来到湖北省京剧院京韵大舞台，侯丹梅用她高低不挡、宽窄富裕的嗓音，演绎师父关肃霜的代表剧目《铁弓缘》、《黛诺》片段，被观众赞为“声似、情似、神似”。

一开场，侯丹梅从“山风吹来一阵阵”，唱到“我从小无爹无娘无人问”，现代京剧《黛诺》那具有西南少数民族特色的唱腔，给江城吹来一股民族风。

虽然现场是京剧演唱会，不是京剧折子戏，观众不能一睹关派“靠旗出手”的武功绝技，但昨晚侯丹梅用娃娃调演绎的《铁弓缘》经典唱段“母女们走慌忙阳光路上”，则让观众的耳朵折服。

演唱会两个半小时，除著名京剧表演艺术家朱世慧、裴咏杰、关肃霜女儿关晓霜各助演一二个唱段外，近两个小时都是侯丹梅的主场，因为演唱的都是各剧目经典唱段，或激越昂扬，或愁肠百转，声音一直都在高音区，听得观众既过瘾又心疼，连夸“嗓子真好，不简单”。

演出前，楚天都市报记者专访侯丹梅，得知她刚从央视“2016全球华人中秋京剧演唱会”录制现场赶到武汉，连轴转已让她在人前几乎“失声”，只能轻声细语，可一上台，她却病态全消靓丽开腔，观众竟察觉不出丝毫异样，难怪她被关肃霜生前叹为“角儿胚子”，被业内评价“有台缘”。

侯丹梅说，“关派艺术”不仅要能文能武，更重要的是很独特的发声方式和唱法应用。“即便是我新创的剧目《布依女人》等，也是在沿着师父的路子在走。”





