查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 楚动 ·格力电器工厂巡展第二季圆满结束 官方发声解答活动后续服务事项 ·图文：高星级饭店纷纷推出浪漫婚典 ·图文：慧心雅社中秋之夜品茗“寻月” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 格力电器工厂巡展第二季圆满结束 · 图文：高星级饭店纷纷推出浪漫婚 · 图文：慧心雅社中秋之夜品茗“寻 11 楚动 2016.9.19 星期一 放下身段迎接大众消费 提供更温馨专业的服务 图文：高星级饭店纷纷推出浪漫婚典 楚天都市报讯 图为：武汉华美达光谷大酒店婚宴现场



楚天都市报记者高东起 简俊晖 钟洲 段砚 李辉 通讯员钱松华



【开栏语】

高贵典雅的外观、金碧辉煌的大堂、高端奢华的消费……这是传统观念中的高星级饭店，它像阳春白雪，高高在上。事实上，在高星级饭店消费，不是奢侈浪费，而是生活品质提升的反映。如今，我省的高星级饭店也纷纷放下身段，迎接大众消费，品质生活离市民越来越近。

今起，省旅游委、楚天都市报联合开设专栏“走近湖北高星级饭店”，多路记者深度聚焦我省高星级饭店在住宿服务、美食文化、娱乐健身、节庆活动、食品安全、节能环保等方面的努力，积极倡导绿色消费、特色服务、差异化竞争，助推全省旅游饭店业转型升级。

欢迎我省高星级饭店毛遂自荐、展示自我。同时，征集旅游达人、普通市民担任“星探”，走进高星级饭店逛一逛、尝一尝、住一住，实地体验“星级服务、物超所值”。国庆佳节将至，结婚潮来临，首篇报道关注高星级饭店婚宴消费。



“新郎，你愿意娶新娘为妻吗？”“我愿意！”“无论她将来富有、贫穷、疾病，你都愿意和她永远在一起吗？”“我愿意！”

……

9月10日中午，武汉香格里拉大酒店高朋满座，一对新人手挽手、肩并肩，在大家的祝福下喜结连理。江城婚宴市场已迎来“金九银十”的黄金期，高星级饭店纷纷推出浪漫婚典。

省旅游委相关负责人介绍，目前，湖北有五星级饭店19家，四星级饭店95家，这些饭店的婚宴价格，与社会餐饮相比差别不大，但宾客享受的是星级饭店温馨的环境和体贴入微的服务，可以说是物超所值。



婚宴价格亲民接地气



“以前的菜好看、大气，但味道不正，现在更接地气，味道更好、更实惠。”东湖大厦餐饮部负责人胡椰介绍，该酒店的厨师班组反复推敲组合，开发适用于婚宴的菜肴。在大环境影响下，及时调整价格体系，以满足大众需求。

据调查，目前武汉高星级饭店婚宴价格普遍亲民，每席起价1500元左右，较2013年调低了近1000元。湖北省旅游协会饭店分会会长袁宏光介绍，武汉的婚宴市场虽然整体价格下调，但服务品质并没有下降，多数酒店还会附送增值服务。

例如，湖北东湖大厦、湖北洪山宾馆、武汉香格里拉大酒店、武汉光谷金盾大酒店、武汉华美达光谷大酒店、武汉五月花大酒店、纽宾凯国际酒店等，在承接婚宴的同时，都会为新人提供免费婚房。



每层只接待一对新人



记者了解到，东湖大厦推出了“十月婚典-浪漫有约”活动。该酒店一个时间点内（中午或晚上），只接待一场婚宴，集中的设备、人力、物力只为其专门使用，可不受其他干扰，充分保证婚礼的规格和档次。

武汉华美达光谷大酒店高级宴会经理王依介绍，该酒店为保障质量，每一层只接待一对新人的婚宴，而且开辟了400平方米的迎宾区，举行的是独享的婚礼秀，这是一般普通社会餐饮不可比拟的。



好日子提前一年被抢定



湖北高星级饭店的婚宴预订非常火爆，节庆假日及百姓认定的好日子，一般要提前半年才能预订到，重要节假日提前一年就已被抢定。

数据显示，武汉光谷金盾大酒店今年已办婚宴94场次，余下的好日子均已订满；汉口泛海喜来登大酒店已办婚宴86场次，重要时间节点必须提前一年预订。

多家酒店负责人提醒，婚宴要订好日子的新人务必要提前下手！





