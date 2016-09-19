查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 教卫 ·广告 ·华农出台细则专治学术不端 ·图文：大学生军训拼创意 ·200张诗词大赛演出票半天抢完 ·广告 ·近来昼夜温差大 腹泻感冒患者多 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 华农出台细则专治学术不端 · 图文：大学生军训拼创意 · 200张诗词大赛演出票半天抢完 · 广告 · 近来昼夜温差大 腹泻感冒患者多 10 教卫 2016.9.19 星期一 200张诗词大赛演出票半天抢完 抢到票者请于今日至21日来本报领取 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微）9月23日晚，“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛将在琴台音乐厅举行颁奖晚会，组委会免费送票200张的消息发出后，名额半天即被抢光。

本届少儿诗词大赛自7月18日启动报名，在全省掀起一股诗词朗诵热。报名者中，有多次参赛的专业范儿小选手，也有因喜爱诗词首次尝试的新选手；选手不仅来自武汉三镇，还有的从孝感、潜江、黄冈等省内地市州组团而来。2000多个孩子在层层选拔中不断成长，收获喜悦和成就。

本周五晚，在本届“武广杯”楚天少儿诗词朗诵大赛中表现优秀的小选手，将置身武汉琴台音乐厅，和国内著名朗诵及表演大师们同台，演绎诗词的魅力，感受文化的传承。

这样的时刻，对选手和孩子来说，既是高规格的展示，又是绝佳的学习机会。抢票后台，还有不少家长留言表示，这么难得的机会，本想让孩子来现场感受一番，却遗憾错过了前期的比赛。

即日起，通过楚天都市报楚天亲子微信抢票成功的选手（名单已在楚天亲子微信公布），请于9月19日—21日到楚天传媒大厦1608室领票，每人两张，先到先得。





