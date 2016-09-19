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 第8版 经济
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·前8个月我省房价同比涨17.2%
·图文：持卡人可与银行约定违约金
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楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.19 星期一
开奖公告
    楚天都市报讯 福彩30选5第16063期
    0205081821
福彩3D第16255期
451
福彩双色球第16109期
091115162733+05
体彩排列5第16255期
    33505
体彩七星彩第16110期
95382 71


   