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第8版 经济
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·前8个月我省房价同比涨17.2%
·图文：持卡人可与银行约定违约金
·新品播报
·开奖公告
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·油价今晨下调各标号分别降0.15元
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前8个月我省房价同比涨17.2
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图文：持卡人可与银行约定违约金
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油价今晨下调各标号分别降0.1
8
经济
2016.9.19 星期一
开奖公告
楚天都市报讯 福彩30选5第16063期
0205081821
福彩3D第16255期
451
福彩双色球第16109期
091115162733+05
体彩排列5第16255期
33505
体彩七星彩第16110期
95382 71