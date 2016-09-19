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油价今晨下调各标号分别降0.1
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经济
2016.9.19 星期一
油价今晨下调各标号分别降0.15元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 通讯员沈佳）今日（19日）零时，国内成品油价格迎来调整窗口。省物价局昨日发布消息，汽、柴油吨价分别降低155元和150元。
省物价局介绍，调整后成品油最高升价分别为：90号汽油5.4元，93号汽油5.75元，97号汽油6.2元。0号柴油（Ⅳ）5.4元，-10号柴油（Ⅳ）5.75元，5号柴油（Ⅳ）5.3元。均较上期降低0.15元。
据悉，本次调价是年内第四次下调，2016年成品油调价将呈现“六涨四跌八搁浅”的格局，同时本次是年内第二大跌幅。